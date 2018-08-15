Google, Pixel'in Şarj Sorununu Kabullendi!
Google, birinci nesil Pixel cihazlarının Android Pie ile kaybettiği önemli özelliği düzeltecek!
Android 9.0 Pie, aylar süren test aşamasından sonra nihayet Pixel telefonlara ve beta programına katılan Essential PH-1 gibi bazı diğer modellere ulaştı. Jest kontrolleri, yenilenmiş arayüz ve telefon kullanım alışkanlıklarını iyileştirmeye yönelik birçok yenilik getiren yeni sürümün aynı zamanda Google Pixel'in birinci jenerasyon cihazlarından hızlı şarj özelliğini kaldırdığı raporlandı.
Problem aslında kutudan gelen şarj cihazı dışında başka hızlı şarj adaptörlerini kullanan birinci nesil Pixel telefonları etkiliyor. Daha önce bu şarj adaptörlerinden hızlı şarj olabilen birinci nesil Google Pixel telefonlar, artık aynı şarj adaptörlerinden hızlı şarj desteği alamaz hale geldi.
Google ise bu sorunun farkında olduğunu The Verge'e açıkladı:
"PD (Güc Aktarımı) türü olmayan USB-C girişi kullanan hızlı şarj adaptörlerinin 2016 model Pixel ve Pixel XL cihazlarını Android Pie sürümüne yükseltildikten sonra şarj edemediğinin farkındayız. Cihazların kutularından çıkan PD türü 18W gücündeki adaptörlerde ise bu sorun yaşanmıyor. Şu anda PD türünde olmayan adaptörler için ise bir düzeltmeyi test ediyoruz. Düzeltmeyi önümüzdeki haftalarda yayınlayacağız."
Google tarafından bu soruna yazılımsal olarak yapılacak düzeltmenin yayımlanma tarihi tam olarak açıklanmasa da yakında geleceği belirtildi. Şimdilik birinci jenerasyon Pixel sahipleri hızlı şarjdan faydalanmak için cihaz kutularından çıkan adaptörleri kullanmak ve şimdilik diğer şarj adaptörlerini ancak yavaş şarj için kullanabileceklerini kabullenmek durumundalar.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın