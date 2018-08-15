Google, Pixel'in Şarj Sorununu Kabullendi!

Google, birinci nesil Pixel cihazlarının Android Pie ile kaybettiği önemli özelliği düzeltecek!

Google, Pixel'in Şarj Sorununu Kabullendi!

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