Google Play Store Artık Daha da Beyaz!

Google Play Store'un görünümü, Android Q'nun gelişine hazırlık için yenilendi, uygulama hiç olmadığı kadar beyazladı!

Google Play Store'un Görünümü Yenilendi

Google Play Store'un görünümü, çıkışı çok yaklaşan Android Q için yenilendi. Her zamankinden daha da parlak ve beyaz hale gelen mağaza, şu an koyu mod işlevi sunmuyor.

Kullanıma sunulmaya başlanan yeni görünüm, renkli başlıkları, keskin köşeleri ve uygulamaları gruplandıran gölgeli kutuları ortadan kaldırıyor. Yeni görünüm, her zaman olduğu gibi Google'ın Material Design prensiplerine uyum gösteriyor. Birçok tasarım tavsiyesinden oluşan Material Design, tüm uygulamalar arasında tutarlı bir görünüm ve kullanım deneyimi sunmayı amaçlıyor.,

Yeni Play Store şu an parlak görünse de, Android Q birkaç hafta sonra çıktığında, karanlık bir görünüm seçeneği de sunacak. Bu sırada Google, hala Material Design'a geçmemiş olan uygulamalarının da görünümünü yenileyebilir.

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