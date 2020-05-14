Google Play Store'a Bir Yeni İşlev Daha Geliyor

Son zamanlarda arama işlevlerini geliştirmekle meşgul olan Google Play Store, yeni bir işleve daha kavuşuyor.

Play Store Arama Sonuçlarına Filtreleme İşlevi

Mobil uygulama mağazası Play Store'u düzenli olarak güncelleyen Google, mart ayının sonunda arama sonuçlarında bir düzenleme yapmıştı. Değişiklik sonrasında uygulama puanlarını, boyutlarını ve indirme sayılarını, arama sonuçlarında görmeye başlamıştık. Şimdi ise firma, arama işlevine filtreleri getirmek üzere çalışıyor.

Şu an Play Store'da bir uygulama aradığınızda, en üstte arama teriminize bağlı olarak bazı filtreleme önerileri görüntüleniyor. Örneğin "Xiaomi" diye arattığınızda "launcher", "klavye", "galeri" gibi öneriler görünüyor. Filtre desteğinin gelmesiyle bu değişecek ve herhangi bir uygulamayı aradığınızda genel filtreler gösterilecek. Kullanabileceğiniz toplam dört filtre olacak ve isterseniz, aynı anda birden fazla filtreyi kullanabileceksiniz. Bu filtreler, "Editörün Seçimi", "4 puan ve üzeri", "4,5 puan ve üzeri", ve "Yeni" olacak.

Yeni seçenekler, yüksek puanlı uygulamaları bulmayı kolaylaştırırken, yeni geliştiricilerin kendini göstermesine olanak tanıyacak gibi görünüyor. Google tarafından sunucu üzerinden etkin hale getirilerek sunulan işlev, Android'li cihazlara kademeli olarak dağıtılıyor.

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