Google Play Store En İyi Bedava Oyunlar
Android'li telefonunuzda keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak, bizce en iyi ve ücretsiz 9 oyunu seçtik!
Bugünlerde Android'de gerçek anlamda ücretsiz bir oyun bulmak zor, ancak biraz sabırla çoğu oyunu ücret ödemeden oynayabilirsiniz. "Freemium" oyunların çoğunda beklemek, sizi ücret ödemekten kurtarabiliyor. Bu yazımızda sizi çok fazla uygulama içi satın almaya mecbur bırakmayan, rahatça oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz Android oyunlarını sıraladık.
1. Sonic Forces: Speed Battle
Sonic The Hedgehog'u şeritler üzerinde otomatik koşarken kontrol ettiğiniz oyunda çevrimiçi kullanıcılarla yarışıyorsunuz.
2. Super Cat Tales 2
Super Cat Tales 2, retro stil görselleri ve zıplamalı oynanışıyla ilginizi çekecek. İlk oyunda olduğu gibi Super Cat Tales 2'de de ekranın sağ ve sol tarafına dokunarak koşma, zıplama, duvarlardan atlama gibi eylemleri kontrol edebiliyorsunuz. Üstelik bu defasında kedi karakterinizi oynarken değiştirmeniz mümkün.
3. Pokemon Go
2016'nın en önemli mobil oyunu olan Pokemon Go artık eskisi kadar ünlü değil, ancak hala ücretsiz oynayabileceğiniz iyi oyunlardan. Ne yazık ki Türkiye'de halen Play Store'da yok. Bu yüzden alternatif bir bağlantı da veriyoruz.
Play Store'dan indirin: Pokemon Go
Alternatif bağlantı: APK Mirror
4. Fortnite
200 milyon oyuncusu olan Fortnite'ı duymuş olmalısınız. Oyunun gerçek yeri PC ve konsollar olsa da, yoldayken Android'de biraz eğlenmemeniz için neden yok.
İndirin: Fortnite (Android)
5. Carmageddon
PC oyun tarihinden çıkıp gelen Carmageddon'da yarışır gibi olsanız da, aslında etraftakileri avlayan bir metal kutusunuz. Oyunun dilediğiniz gibi gezebileceğiniz geniş alanları, gelecekteki bir distopya hayali üzerine kurulmuş.
6. PUBG Mobile
100 kişiyle atladığınız küçük adada silahları toplayıp, araçları kullanarak hayatta kalmanız gerekiyor. En son kalan kazanıyor, ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu hiç de kolay değil.
7. Train Conductor World
Tren geç kaldığında sinirleniyor olabilirsiniz, ancak Train Conductor World'ü oynadıktan sonra bu oyunun içinde olmadığınıza şükredeceksiniz. Oyunda trenler sıkça kafa kafaya çarpışıyor.
8. Kerflux
Yenilikçi bir oyun olan Kerflux, basit olduğu kadar orijinal bir fikri hayata geçiriyor. Oyunda ses formlarını değiştirerek, üçüncü sesi bulmanız ve bulmacayı çözmeniz gerekiyor.
9. Critical Ops
Yeni nesil FPS oyunlarından biri olan Critical Ops'ta sokakları teröristlerden temizlemeniz gerekiyor. İsterseniz teröristleri de canlandırabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Critical Ops'un güçlü bir çevrimiçi topluluğu da var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın