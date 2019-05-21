Google Play Store En İyi Bedava Oyunlar

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Android'li telefonunuzda keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak, bizce en iyi ve ücretsiz 9 oyunu seçtik!

En İyi 9 Ücretsiz Android Oyunu

Bugünlerde Android'de gerçek anlamda ücretsiz bir oyun bulmak zor, ancak biraz sabırla çoğu oyunu ücret ödemeden oynayabilirsiniz. "Freemium" oyunların çoğunda beklemek, sizi ücret ödemekten kurtarabiliyor. Bu yazımızda sizi çok fazla uygulama içi satın almaya mecbur bırakmayan, rahatça oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz Android oyunlarını sıraladık.

1. Sonic Forces: Speed Battle

Sonic The Hedgehog'u şeritler üzerinde otomatik koşarken kontrol ettiğiniz oyunda çevrimiçi kullanıcılarla yarışıyorsunuz.

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2. Super Cat Tales 2

Super Cat Tales 2, retro stil görselleri ve zıplamalı oynanışıyla ilginizi çekecek. İlk oyunda olduğu gibi Super Cat Tales 2'de de ekranın sağ ve sol tarafına dokunarak koşma, zıplama, duvarlardan atlama gibi eylemleri kontrol edebiliyorsunuz. Üstelik bu defasında kedi karakterinizi oynarken değiştirmeniz mümkün.

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3. Pokemon Go

2016'nın en önemli mobil oyunu olan Pokemon Go artık eskisi kadar ünlü değil, ancak hala ücretsiz oynayabileceğiniz iyi oyunlardan. Ne yazık ki Türkiye'de halen Play Store'da yok. Bu yüzden alternatif bir bağlantı da veriyoruz.

Play Store'dan indirin: Pokemon Go

Alternatif bağlantı: APK Mirror

4. Fortnite

200 milyon oyuncusu olan Fortnite'ı duymuş olmalısınız. Oyunun gerçek yeri PC ve konsollar olsa da, yoldayken Android'de biraz eğlenmemeniz için neden yok.

İndirin: Fortnite (Android)

5. Carmageddon

PC oyun tarihinden çıkıp gelen Carmageddon'da yarışır gibi olsanız da, aslında etraftakileri avlayan bir metal kutusunuz. Oyunun dilediğiniz gibi gezebileceğiniz geniş alanları, gelecekteki bir distopya hayali üzerine kurulmuş.

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6. PUBG Mobile

100 kişiyle atladığınız küçük adada silahları toplayıp, araçları kullanarak hayatta kalmanız gerekiyor. En son kalan kazanıyor, ancak tahmin edebileceğiniz üzere bu hiç de kolay değil.

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7. Train Conductor World

Tren geç kaldığında sinirleniyor olabilirsiniz, ancak Train Conductor World'ü oynadıktan sonra bu oyunun içinde olmadığınıza şükredeceksiniz. Oyunda trenler sıkça kafa kafaya çarpışıyor.

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8. Kerflux

Yenilikçi bir oyun olan Kerflux, basit olduğu kadar orijinal bir fikri hayata geçiriyor. Oyunda ses formlarını değiştirerek, üçüncü sesi bulmanız ve bulmacayı çözmeniz gerekiyor.

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9. Critical Ops

Yeni nesil FPS oyunlarından biri olan Critical Ops'ta sokakları teröristlerden temizlemeniz gerekiyor. İsterseniz teröristleri de canlandırabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Critical Ops'un güçlü bir çevrimiçi topluluğu da var.

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