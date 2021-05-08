Google, Play Store'a Yeni Bir Bölüm Daha Eklemeye Hazırlanıyor

2020'nin başlarında Google, uygulamaların arka planda konum verilerine erişim için doğru izne sahip olmasını sağlamak amacıyla Play Store'da politika değişikliklerine gitmişti. Şimdi ise, Google Play'de uygulamaların izinleri nasıl kullanıldığına dair şeffaflığı artıracak yeni bir bölüm eklemeyi planlıyor.
Google'dan yapılan açıklamaya göre, geliştiriciler 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren uygulamalarının verileri nasıl topladığı ve paylaştığı ile ilgili bilgilerin yanı sıra gizlilik ve güvenlikle ilgili diğer verileri de uygulama tanıtım sayfasına eklemek zorunda kalacak. Uygulama tarafından toplanan veriler konum, kişiler, ad, e-posta adresi, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları ve depolama dosyalarını içerebiliyor.
Yeni bölümde bir uygulamanın verileri şifreleyip şifrelemediği ve Google'ın çocuklar için uygulama ve oyun oluşturma politikasına uyup uymadığı da gösterilecek. Ayrıca, erişilen belirli verilerin bir uygulamanın işlevselliği için gerekli olup olmadığını ve bağımsız bir kurumun bir uygulamanın güvenlik bölümünü doğrulayıp doğrulamadığını da belirtecek. Ayrıca, kullanıcıların bir uygulamayı kaldırmaları durumunda verilerinin de kaldırılmasına imkân verilip verilmediği de gösterilecek. Geliştiriciler gelecek yıldan itibaren uygulamalarına güncellemeler gönderirken veya yayınlarken bu bilgileri dahil etmek zorunda kalacaklar.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın