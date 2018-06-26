Google Play Store'a DRM Geldi
Google, daha güvenilir ve tutarlı bir kullanıcı tecrübesi için Play Store uygulamalarına DRM ekliyor.
Google, uygulamaların onaylanmış bir kanaldan indirildiğini doğrulamak için Android APK'larına (uygulama yükleyicileri) güvenlik meta verileri eklemeye başladı. Bu sayede uygulamalar doğrulandıktan sonra uygulama kitaplığınıza eklenecek. Ayrıca Aile Kitaplığı (Family Library) aracılığıyla uygulamalarınızı başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
Google Play ürün yöneticisi James Bender, bu değişikliğin uygulamaların daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olacağını söylüyor. Peer-to-peer uygulama paylaşımı, düşük bağlantı kalitesi olan yerlerde yaygın durumda ve DRM, kullanıcıların uygulamaları çevrimdışı olarak doğrulayabilecekleri ve güncellemelerin, bunlara uygun bir zamanda indirilebileceği anlamına geliyor.
Ayrıca geliştiriciler DRM sayesinde uygulamaları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olurlar. İsterlerse meta verileri istedikleri zaman değiştirebilir, uygulamanın mevcut sürümüne yönelik desteği sona erdirebilir ve Google Play Store'da yeni bir giriş oluşturabilirler.
Android kötü amaçlı yazılımları ciddi bir sorunlar yaratabilir, ancak yeni DRM, bir uygulamanın verileri ile oynanmasını imkansız hale geleceği ve daha sonra bu yazılımı vahşi ortamda bırakılamayacağı anlamına geliyor.
Bununla birlikte, yeni DRM, kullanıcı özgürlüğü ile ilgili bazı sorunları gündeme getiriyor. Gelecekteki bir Android güncellemesi, telefonların gerekli DRM olmadan uygulamaları çalıştırmasını önlerse, kullanıcılar Google Play Store'da bulunmayan uygulamaları sideload yöntemiyle indirmek isteyebilir; bu da ciddi güvenlik açıklarına sebep olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın