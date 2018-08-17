Google Play Store'a Yeni İndirme Seçeneği!
Play Store'a eklenen yeni seçenek, uygulamaları hangi bağlantı üzerinden indireceğinizi seçmenizi sağlıyor!
Android'in mağazası Play Store'da uygulamaların hangi bağlantı üzerinden güncelleneceğini seçebiliyordunuz. Örneğin ayarlarda Wi-Fi bağlantısını tercih ettiğinizde uygulamalarınız yalnızca Wi-Fi üzerinden güncelleniyordu.
Google, bu işlevin benzerini uygulama yükleme işlemine getirdi. Play Store'a gelen güncelleme sonrasında uygulamaları hangi bağlantı üzerinden yükleyeceğinizi seçebiliyorsunuz. Ayarlar menüsünde görünen seçenek, uygulamaları "herhangi bir ağ", Wi-Fi üzerinden yüklemenizi veya tercihinizin her defasında sorulmasını sağlıyor.
Yeni seçeneği göremiyorsanız, bunun nedeni kademeli dağıtım olabilir. Yeni seçeneğin sunucu tarafında yapılan bir değişiklikle sunulduğu söyleniyor, yani Play Store uygulamasını güncellemeyle bir ilgisi olmayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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