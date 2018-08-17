Google Play Store'a Yeni İndirme Seçeneği!

Play Store'a eklenen yeni seçenek, uygulamaları hangi bağlantı üzerinden indireceğinizi seçmenizi sağlıyor!

Google Play Store'a Yeni İndirme Seçeneği!

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