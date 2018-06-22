Google Play Store'a Yeni Özellik
Google'ın uygulama mağazası Play Store'a eklediği yeni seçenek, Android kullanıcılarının hayatını biraz daha kolaylaştıracak!
Belki bazılarınız fark etmiş olabilirsiniz; Google'ın uygulama mağazası Play Store'un ana menüsünde artık yeni bir seçenek daha var. Bu seçeneğe ulaşmak için yapmanız gereken, sadece Play Store uygulamasının ana menüsünü açmak. İşte o zaman, karşınızda "Abonelikler" seçeneğini göreceksiniz.
Bu seçeneğin amacı, Netflix gibi, ücretli abonelik isteyen tüm uygulamalarınızı tek bir yerden kontrol edebilmeniz. Her ne kadar henüz ülkemizde tam anlamıyla çalışmasa da Abonelikler bölümü altından abonelik yenileyebilir; yeni abonelik başlatabilir ve hatta mevcut aboneliğinizi kapatabilirsiniz.
Play Store altından abonelik yönetmek, umarız hizmetlerin kullanıcılar için özel abonelik seçenekleri de sunmalarını sağlar.
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