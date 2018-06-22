Google Play Store'a Yeni Özellik

Google'ın uygulama mağazası Play Store'a eklediği yeni seçenek, Android kullanıcılarının hayatını biraz daha kolaylaştıracak!

Google Play Store'a Yeni Özellik

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