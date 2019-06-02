Google Play Store'da Önemli Değişiklik!
Google, Android uygulama mağazası Play Store konusunda önemli bir değişiklik daha yaptı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google Play Store üzerindeki uygulamalardan bazıları çoğu zaman belirli bir yaş grubunu, örneğin çocukları hedef alıyor. Ancak bu durum, belirli yaş grubundaki kullanıcılara uygunsuz reklamlar gösterilmesini engellemiyor. Bu durumu fark eden Google, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çocukların güvenliğini sağlamak ve uygunsuz reklamların karşılarına çıkmasını engellemek için Google Play Store'a ilişkin kuralları üzerinde güncelleme yaptığını duyurdu.
Google tarafından Google Play Konsolu'nda oluşturulan yeni bir bölüm, artık geliştiricilerden uygulamanın hangi yaş gruplarına yönelik olduğunu belirtmesini sağlayacak. Eğer uygulama çocuklara yönelikse, uygulamayı göndermeden önce geliştirici tarafından bazı ek soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilecek.
Bununla birlikte çocuklara yönelik uygulamaların kullanıcı verilerinin ve kişisel bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin politika gereksinimlerini karşılaması gerekecek ve ayrıca bu uygulamalar yalnızca Google'ın ailelere yönelik politikalarına uygunluğu onaylanan ağlardan reklam yayınlayabilecek.
Bu değişiklik, yeni uygulama kayıtları için geçtiğimiz gün yürürlüğe girdi. Yeni uygulamaların yanı sıra 1 Eylül'e kadar Google Play Konsolu'nu kullanan tüm geliştiricilerin uygulamaları için hedef yaş grubu formunu doldurması ve uygulamalarının platformun yeni içerik politikalarıyla uyumluluk sağlaması şartları aranacak.
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