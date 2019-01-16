Google Play'de Arama Kaydı İzni İstenemeyecek
Google, kullanıcıların hassas verilerine istediği gibi erişen uygulamalara acımadı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Facebook'un Cambridge Analytica veri skandalından bu yana gizlilik ve şeffaflık birçok teknoloji devi için en hassas konu haline geldi. Bu durum, Apple gibi bu konuda nispeten temiz bir sicili bulunan firmaların ekosistemlerinin sahip olduğu güvenliği pazarlamada ön plana çıkarmasına da neden oldu.
Bu konuda yaşanan yeni bir gelişme sonucunda Google, sahibi olduğu Android işletim sisteminin uygulama marketi olan Google Play'de bulunan ve Google'ın izni olmadan kullanıcıların arama kaydına veya kısa mesajlarına ulaşan uygulamaları kaldıracağını duyurdu.
Politika değişikliği, Google tarafından ilk olarak geçtiğimiz Ekim ayında duyurulmuş ve değişikliğin amacının "kullanıcıları korumak" olduğunun altı çizilmişti. Yürürlüğe giren bu uygulama ile geliştiriciler, geliştirdikleri uygulamanın arama kaydı ve SMS erişimi gerektirmesi durumunda izin isteği formunu doldurarak kullanıcıların hassas bilgilerine ancak kullanıcı izni dahilinde erişebilecekler.
Google'a göre izin isteği formlarının değerlendirilmesi sırasında dikkat edilen unsurlar şunlar olacak:
- Ortalama bir kullanıcının neden bu tür bir uygulamanın söz konusu veriye erişmesi gerektiğini anlayabilmesi
- Kullanıcının bu durumdan fayda sağlaması
- İznin uygulamanın asıl işlevine uygunluğu
- Söz konusu hassas bilgilere erişimi olan bu tür uygulamaların ortaya çıkarabileceği risk
- Söz konusu işlevin daha uygun alternatiflerinin bulunup bulunmaması
Bazı durumlarda geliştiriciler Google tarafından sadece söz konusu bilgiye erişmelerini sağlayacak daha kontrollü uygulama işlem arayüzlerini (API) kullanmaya yönlendiriliyor. Bazı uygulamalarda ise, örneğin SMS ile paylaşımın gerektiği durumlarda geliştiricilerin direkt olarak kısa mesajlara erişim istemek yerine Intents adı verilen özellik ile standart mesaj uygulamasına gerekli veriyi sağlamak gibi çözümlere yönelmesi bekleniyor.
Google, bu kriterlere uymayan uygulamaların önümüzdeki haftalarda Google Play platformundan kaldırılacakları konusunda geliştiricileri uyarıyor. 9 Mart 2019 tarihine kadar formu dolduran geliştiriciler, Google tarafından kullanıcıların arama geçmişini ve kısa mesajlarına erişim için kullanıcılardan izin isteme hakkına sahip olacak. Diğer yanda bu sebeple uygulamaları Google Play'den kaldırılan geliştiricilerin de aynı tarihe kadar uygulamalarındaki manifesto dosyalarındaki hassas kullanıcı verileri ile ilgili erişim isteğini kaldırmaları ya da gerekli görmeleri halinde bu isteklerin gerekliliğini bir erişim istek formu ile Google'a iletmeleri gerekecek.
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