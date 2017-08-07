Google Play'de Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Google Play, kalitesiz veya çok sık çöken uygulamalara savaş açıyor! İşte Android uygulama mağazasında yaşanacak büyük değişim...

Google Play'de yeni bir dönem başlıyor!

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