Google Play'den İndirdiğiniz Tüm Uygulamaları Görün!
Google Play'den şimdiye kadar indirdiğiniz ancak yüklemeyi unuttuğunuz veya kaldırdığınız tüm uygulamaları görmek, artık daha kolay!
Android'de o kadar çok uygulama var ki, hepsinin birden izini sürmeniz çok zor. Telefonunuzu uzun süredir kullanıyorsanız, yıllardır indirdiğiniz uygulamalar Google Play Store'un "Uygulamalarım" bölümünde çok uzun bir liste oluşmuş olmalı.
Normalde bu liste içinde dolaşırken kaybolmanız mümkün ancak Google, sayfayı yenileyerek dolaşması çok daha kolay bir hale getirdi. Telefonunuzda Play Store uygulamasını açın ve indirdiğiniz her şeyi görmek için Uygulamalarım ve Oyunlarım üzerine dokunun. Üstte yeni sekmelerin görüntülendiğini fark edeceksiniz.
Güncellemeler: Bu sekmede yeni sürümü çıkan uygulamaları ve son zamanlarda güncellediğiniz uygulamaları göreceksiniz. Google'ın yeni eklediği bir özellik sayesinde güncellemelerin ne kadar yeni olduğunu görebiliyorsunuz.
Yüklü: Bu sekmede cihazınızda şu an yüklü olan uygulamalar listeleniyor. Listeyi alfabetik olarak, son güncellenme ve kullanma tarihine göre veya boyuta göre sıralayabiliyorsunuz.
Kütüphane: Burada şimdiye kadar indirdiğiniz veya satın aldığınız ancak cihazınızda bulunmayan tüm uygulamalar listeleniyor. Listeden kaldırmak istediğiniz bir uygulama varsa, uygulamanın sağındaki x simgesine dokunun.
Beta: Bu sekmede erken erişim talebinde bulunduğunuz uygulamalar bulunuyor.
Birkaç yıldır kullandığınız bir Android cihazınız varsa, Kütüphane bölümüne bakıp artık çalışmayan uygulamaları kaldırmak isteyebilirsiniz. Böylece liste, daha kullanışlı bir hale gelecektir.
Zeynel A. Öztürk
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