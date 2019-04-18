Google Play'e Bir Yeni Özellik Daha
Google'ın Android uygulama mağazası olan Play Store, özellikle harcadığı paranın hesabını bilmeyenler için önemli bir özellik daha kazandı.
Çok ya da az... Hepimiz, uygulama mağazalarında para harcıyoruz. Peki ama toplam ne kadar harcıyoruz? Bütçemiz, bu harcamalar için yeterli mi? Şimdiye dek bu soruların cevabını bulmak için kalem kağıdı elimize alıp hesap yapmamız gerekiyordu. Ama artık Google, Play Store'a eklediği bir özellik sayesinde biri bu uğraştan kurtarıyor.
Artık, Google Play Store üzerinden yapacağımız alış verişler için bir harcama limiti belirlememiz mümkün. Bunu yapmak için ana menü düğmesine tıklayıp Hesap bölümünü açmak; ardından sipariş geçmişi sekmesine ulaşmak gerekiyor. Burada, bir harcama limiti belirleyebiliyoruz.
Bu limit, bize harcama sınırı koymuyor; daha çok bir uyarı işlevi görüyor. Eğer belirlediğiniz limite yaklaşırsanız, Google sizi bir bildirim yardımıyla uyarıyor. Bundan sonrası yine size kalmış.
Son bir hatırlatma: Özellik, haber yayına hazırlanırken henüz tüm kullanıcılara ulaşmış değildi. Ancak birkaç gün içerisinde dağıtımın tamamlanması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın