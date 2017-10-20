Google Play'e Deneme Özelliği Geldi
Google Play, artık bazı uygulamaları indirmeden denemenize izin veriyor!
Bir uygulamanın neye benzediğini ve nasıl çalıştığını görmek için indirmek zorunda olmak hem sıkıcı hem de güvenlik açısından riskli olabiliyor. Google Play Store'a gelen yeni özellik sayesinde, uygulamaları indirmeden önce, web üzerinden çalışabilen bir deneme sürümünü test etmeniz artık mümkün.
Web üzerinden denediğiniz sürüm, indirilen sürümden çok da farklı değil. Sadece kişisel bilgi ve giriş gerektiren bazı özelliklerin kapalı olduğunu görebilirsiniz.
Google bu özelliği geçtiğimiz yıl IO 2016'da "Instant Apps" adı altında tanıtmıştı. Bu yılın mayıs ayında Instant App's projesi dahilinde bazı uygulamalar geliştirilmeye başlanmıştı, ancak şimdi bu özelliği destekleyen uygulamalar kullanıma açılmaya başladı.
Yalnız Google'ın geliştiricilere bu kadar ön zaman ayırmış olmasına rağmen bu özelliği destekleyen uygulamaların saysını maalesef çok az. Hatta şu an itibariyle, "hemen deneyin" başlığı altında sadece 6 uygulama bulunuyor.
Ayrıca bazı uygulama türleri, örneği 3GB'lik bir oyun, bu özelliği kullanması imkansız. Ancak yine de bir çok uygulamanın deneme sürümlerinin yayınlanması fikri kulağa hiç de fena gelmiyor.
Ali Ruhi Öztürk
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