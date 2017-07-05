Google Play'e "Neler Yeni" Bölümü!

Google, Play Store'un yeni sürümü ile birlikte mağazanın kullanımını biraz daha kolaylaştırdı!

Google Play'e "Neler Yeni" Bölümü!
Görsel: Android Authority

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