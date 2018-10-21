Google Play'e Yeni Güncelleme Geldi!
Yayınlanan PlayStore güncellemesi, gerek geliştiricilere gerekse kullanıcılara büyük rahatlık sağlayacak.
Google, 2018 yılının başında geliştiricilere ve dolayısıyla kullanıcılara ferahlık sağlayacak bir proje başlatmıştı. Android App Bundle ile uygulamalarınızı sadeleştirebiliyor, uygulamalarınızın boyutunu azaltabiliyor ve onlara opsiyonel özellikler ekleyebiliyordunuz. Play Store'da yapılan güncelleme sayesinde, artık en az yüzde 8'lik veri tasarrufu elde edeceksiniz.
Android App Bundle, bilindiği üzere kullanılmayan kodları ayıklıyor. Üstelik kullandığınız cihazdan farklı cihazlara ait kaynakları kaldırıyor. Bu da hem geliştiricilerin, hem de kullanıcıların omuzlarındaki yükü hafifletiyor.
Yeni Play Store güncellemesi ile gelen tek yeni özellik yüzde 8'lik veri tasarrufu değil. Artık çok daha fazla uygulamada, 2017'de tanıtılan "Instant App" mimarisinden faydalanılacak. Android'in Instant Apps yapısı, uygulamaları Google Play'den yüklemeden denemenize izin veriyordu. Google, Play Store'da yayınlanan uygulamaların alt boyut sınırını 10 MB olarak belirlediği için "destekçi uygulamaların artması" faydalı. Halihazırda, "Dene" opsiyonunu barındıran uygulamalarda, birkaç GB'a varan zorunlu indirmelerden kurtulabiliyor ve gerek saklama alanı, gerekse internet kotanızdan tasarruf edebiliyordunuz. Şimdiyse seçenekleriniz artıyor.
Google Play geliştiricileri, yeni güncelleme sayesinde, mobil oyunlarda "Pre-register" yani ön-kayıt seçeneğini de tercih edebilecekler. Bu seçeneğin çalışır olması için, geliştiricilerin "Play Console"a bir APK yüklemiş olması şart koşuluyor.
Barış Terun
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