Google Play'e Yeni Güncelleme Geldi!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Nostalji: 80'ler

Vahşi Batı

Korsanlar

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ