Google Play'e Yeni Güncelleme Geldi!

Yayınlanan PlayStore güncellemesi, gerek geliştiricilere gerekse kullanıcılara büyük rahatlık sağlayacak.

Artık uygulamalar çok daha az yer kaplayacak!

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