Google, Plus Kodu Dönemini Başlattı. Plus Kodu Nedir; Nasıl Kullanılır?

Google Maps, artık adresi olmayan yerlerde bile bir "plus kodu" oluşturup, konumunuzu kolayca paylaşmanıza izin veriyor. Peki Plus Kodu tam olarak nedir; nasıl kullanılır?

Google Maps'te Plus Kodu Dönemi Başladı

Bir başkasının yardımına ihtiyaç duyduğunuzda veya size bir şeyin getirilmesini istediğinizde, bulunduğunuz yerin adresini verirsiniz. Peki, bulunduğunuz yerin adresini bilmiyorsanız veya adresi yoksa ne olacak?

Google'ın Maps hizmetinde kullanıma açmaya başladığı "Plus Kodları" konum bilginizi yeryüzündeki herhangi biriyle paylaşmanızı sağlıyor; konumunuz bir ormanın ortası bile olsa. İşlev, bulunduğunuz enlem ve boylama göre bir "adres" oluşturuyor, böylece bulunduğunuz evi, çadırı veya botu işaretleyebiliyorsunuz.

Bir plus kodu oluşturmak için Google Maps'te şu anki konumunuzu gösteren mavi noktaya dokunun. Bunu yaptığınızda üstte plus kodunuzu gösteren yeni bir sayfa açılacak. Plus kodlarını haritada herhangi bir yere uzun dokunarak da elde edebilirsiniz.

Oluşturulan plus kodları, Google Maps ve Google arama sayfasında aranabiliyor.

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