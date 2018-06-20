Google Podcasts Hazır; İndirin!
Google'ın yıllar önce yayınladığı ama kısa sürede iptal ettiği uygulama, yepyeni bir yapı ile geri döndü!
Google, Android cihazlar için yeni uygulamasını Play Store üzerinde yayınladı. Google Podcasts isimli uygulama, tahmin edebileceğiniz gibi, podcast yayınlamak isteyenler için geliştirilmiş.
Aslında Google'ın podcast alanına adım atması yeni sayılmaz. Yıllar önce aynı maçla Google Listen isimli bir uygulama yayınlayan internet devi, bu uygulamasını kısa süre içerisinde yayından kaldırmıştı. Yani Google Podcasts, şirketin podcasts konusunda attığı ilk adım değil.
Uygulama, Google Asistan ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Google, uygulamanın henüz ilk sürümde olduğunu hatırlatıyor ve ileride yeni özellikler ekleneceğinin sözünü veriyor. Bu özellikler arasında çeviri ile desteklenen altyazılar da olacak.
Google, Podcasts uygulamasını sadece Android için yayınlamış durumda. Gelen duyumlar, yakın bir gelecekte iOS sürümünü beklememiz gerektiğini söylüyor. Başka bir deyişle Podcasts uygulaması, Android'e özel bir uygulama olarak kalabilir.
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