Google, Project Maven'ı Terk Ediyor!

Google, özellikle çalışanlarından aldığı tepkiler sonrasında, çok tartışılan Maven Projesi'ne devam etmeyeceğini açıkladı!

Google, Maven Projesi'ni Terk Ediyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP öneriyor: Tatil için teknolojik ürünler!

Test ettik, ödedik, geçtik!

1 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Linux 5.0 Hayali Başka Bahara Kaldı
Uber Aracında Yaşanan Cinayet Araştırılıyor
Acer, Computex 2018'de Oyun Canavarlarını Tanıttı
Yeni bir Surface Phone Konsepti!
Samsung Bisiklet Keyfini Gökyüzüne Taşıdı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir