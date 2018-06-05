Google, Project Maven'ı Terk Ediyor!
Google, özellikle çalışanlarından aldığı tepkiler sonrasında, çok tartışılan Maven Projesi'ne devam etmeyeceğini açıkladı!
Görünüşe göre Google, Pentagon'un drone saldırıları için kullanılabilecek pilot AI programı Project Maven için yaptığı anlaşmayı yenilemeyi planlamıyor. Konu ile yakın olan isimlerin Gizmodo'ya söylediğine göre Google Cloud CEO'su Diane Greene, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir çalışan toplantısında bu duyuruyu yaptı.
Firmanın projeye katkısı karşısında alınan güçlü tepkiler, Google'ın anlaşmayı yenilememeye karar vermesine sebep olmuş gibi görünüyor. Gizmodo'nun söylediğine göre Greene, Google'ın Project Maven üzerinde çalışmaya karar verdiği zamanı "Google'ın askeri çalışmaları daha agresif bir şekilde takip ettiği zamanlar" olarak değerlendiriyor.
BuzzFeed News ise, Greene'in bu anlaşmanın 18 aylık bir anlaşma olduğunu hep belirttiklerini ve 2019 Mart ayında sonlanacağını defalarca belirttiğini söylüyor.
Project Maven, drone görüntülemeleri için AI ve görüntü tanıma özelliklerini sağlayacaktı ve hem firma içinden hem de firma dışından ciddi tepkiler almıştı. Nisan ayında 3.000'den fazla Google çalışanı projeye karşı bir araya gelerek, firmanın Pentagon ile çalışmasını sonlandırması için imza toplamıştı. Bu mektupta "Google'ın savaş işinde olmaması gerektiğine inanıyoruz" mesajı veriliyordu. Söylenilenlere göre bu mektup, Google'ın askeri anlaşmalar için etik rehberleri üzerinde çalışmasına sebep oldu.
Levent Öztürk
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