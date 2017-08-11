Google, "Reklam Canavarı" Sitelerin Peşinde!
Google, gösterdiği reklamlarla kullanıcıları rahatsız eden sitelere karşı harekete geçiyor!
Google, internetteki sinir bozucu reklamları azaltmak için yeni bir girişim başlatıyor. Sustainable Ads ürün direktörü Scott Spencer'ın yeni bir blog gönderisine göre reklam sorunu olan siteler, yakında bir uyarı alacaklar.
Siteniz Google'ın reklam problemleri nedeniyle etiketlendiyse, sorunun ayrıntılarına Reklam Deneyimi Raporu sayfasından ulaşabiliyorsunuz.
Coalition for Better Ads'in yaptığı bir araştırmada reklam engelleyici kullananların yüzde 69'unun rahatsız edici reklamlar nedeniyle reklamları engellediği ortaya çıkmıştı. Google'ın hamlesinin arkasında bu araştırmanın sonuçları olduğu düşünülüyor.
Sorunların genellikle büyük gazeteler veya yayınlarda yaşanmadığı, kalite kontrol kaynakları yeterli olmayan küçük sitelerde yaşandığı söyleniyor. Bu tür web siteleri para kazanabilmek için reklama aşırı derecede başvurabiliyor. Google, küçük yayıncılara reklamlarını geliştirmeleri konusunda yardımlarda bulunacak ve kriterlere uymayan siteler, sorunları görüntüleyip, sitenin nasıl etkilendiğini görebilecekler.
Spencer, yayıncılara "açılır pencereler" kullanmak yerine "tam ekran satır içi reklamlar" kullanmayı öneriyor. Spencer'a göre bu reklamlar, "açılır reklamlar kadar ekran alanı sunuyor ve içeriği kaplamıyor."
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
webde gezinirken karşınıza çıkan (yada bu güne kadar çıktığı için mağdur olduğumuz) siteler yüzünden reklam engelleyiciler kullanılıyor ve insaflı reklam yayınlayarda nasibin alıyor. insaflı reklam olsun engelleyicileri kullanmayalım.