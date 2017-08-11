Google, "Reklam Canavarı" Sitelerin Peşinde!

Google, gösterdiği reklamlarla kullanıcıları rahatsız eden sitelere karşı harekete geçiyor!

Google, Reklamlarıyla Sıkan Sitelerin Peşinde!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

webde gezinirken karşınıza çıkan (yada bu güne kadar çıktığı için mağdur olduğumuz) siteler yüzünden reklam engelleyiciler kullanılıyor ve insaflı reklam yayınlayarda nasibin alıyor. insaflı reklam olsun engelleyicileri kullanmayalım.

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