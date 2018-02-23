Google Reklamları Artık Otomatik Yerleştirilecek

Google, reklamları tüm internete yerleştirmek için yapay zekâ kullanmayı planlıyor!

  • H. Hüseyin Öztürk
Google reklamları artık otomatik yerleştirilecek

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