Google Reklamları Artık Otomatik Yerleştirilecek
Google, reklamları tüm internete yerleştirmek için yapay zekâ kullanmayı planlıyor!
- H. Hüseyin Öztürk
Google'ın AdSense'i zaten şu anda da epeyce otomatikleşmiş bir şekilde çalışıyor (baktığınız site içeriğine göre hedefleniyorlar), ama bu otomatik sistemi bir adım daha öteye gidecek. Arama firması, resmi olarak Auto Ads'ı başlattı. Auto Ads, makine öğrenme ile sadece göreceğiniz reklamlara karar vermekle kalmıyor, nasıl yerleştirileceğini de ayarlıyor. AI (yapay zekâ) teknolojisi, bir sayfa için ne kadar reklamın uygun olduğuna karar verip, bunu sayfada doğru yerlere yerleştirecek. Reklamcıların kontrolden vazgeçmeleri gerekiyor, ama Google'ın söylediğine göre sonuçlardan memnun kalacaklar. Uzun bir beta testi sonucunda yayıncılar, gelirlerde %10 artış gördü.
Yalnız, AI'ya güvenmenin bazı problemler oluşturabileceğine dair endişeler de var. Beta testi yapanlar, sayfalarını öven reklamlardan şikayet ettiler, bunun yanında sahte reklamların da işine yarayabileceği endişesi var. Bu yeni sistem, küçük reklam yayıncılarına daha geniş kitlelere ulaşma şansı verebilecek olsa da, uygunsuz reklamların sitede yükselip, önemli bir yere yerleştirilme ihtimalini de ortaya çıkarıyor.
Gerçekten tıklamak isteyeceğiniz reklamları daha çok görme ihtimaliniz de var, ama tabii Google, makine öğrenme teknolojisini doğru kararlar verecek şekilde geliştirebilirse.
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