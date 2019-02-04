Google, Sahte Fotoğraf Uygulamalarını Kaldırdı
Google, fotoğraflarınızı çalabilen kötü niyetli fotoğraf uygulamalarını Play Store'dan kaldırdı!
Apple, kendi uygulama mağazası App Store'da Google'ın Play Store'una göre daha katı kurallar uyguluyor. Google, Play Store'u temizlemeye yönelik bazı girişimlerde bulunsa da, bazı zararlı uygulamaların mağazaya sızdığı biliniyor.
Siber güvenlik firması Trend Micro'ya göre 29 fotoğraf ve selfie uygulaması, bu uygulamaları yükleyen kişilere karşı kötü niyetli davranıyordu. Bu kötü niyetli davranışlar arasında telefonun kilidini açtığınızda çıkan uygunsuz veya dolandırıcı tam ekran reklamlar ve fotoğraflarınızın çalınıp harici bir sunucuya yüklenmesi var.
Daha da endişe veren şey ise bu uygulamaların çoğunun binlerce kez indirilmiş olması. Uygulamalardan üçünün her birinin bir milyondan fazla kez yüklendiği anlaşılıyor. Trend Micro, yüklemelerin büyük bölümünün Asya'da, özellikle Hindistan'da yapıldığını söylüyor.
Uygulamalardan bazıları simgesini saklayarak kaldırmayı zorlaştırıyor. Tam ekran reklamlarda ise bir ödül kazandığınız iddia ediliyor. Bazı durumlarda bir porno sitesinin reklamı da görünebiliyor. Bunlara dokunduğunuzda "ödülünüzü almak" için bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfa ise bilgilerinizi çalmak için düzenlemiş.
Google, sorunlu uygulamalardan haberdar olduktan sonra onları mağazasından kaldırdı. Trend Micro'nun keşfettiği zararlı uygulamaların listesi şöyle (en çok indirilenden en az indirilene doğru):
- Pro Camera Beauty
- Cartoon Art Photo
- Emoji Camera
- Artistic effect Filter
- Art Editor
- Beauty Camera
- Selfie Camera Pro
- Horizon Beauty Camera
- Super Camera
- Art Effects for Photo
- Awesome Cartoon Art
- Art filter Photo
- Art Filter Photo Effects
- Cartoon Effect
- Art Effect
- Photo Editor
- Wallpapers HD
- Magic Art Filter Photo Editor
- Fill Art Photo Editor
- ArtFlipPhotoEditing
- Art Filter
- Cartoon Art Photo Filter
- Art Filter Photo Editor
- Pixture
- Art Effect
- Photo Art Effect
- Cartoon Photo Filter
Bu uygulamalardan herhangi birini indirdiyseniz, hemen kaldırmanızı öneriyoruz.
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