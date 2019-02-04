Google, Sahte Fotoğraf Uygulamalarını Kaldırdı

Google, fotoğraflarınızı çalabilen kötü niyetli fotoğraf uygulamalarını Play Store'dan kaldırdı!

Google, Sahte Fotoğraf Uygulamalarını Kaldırdı

Apple, kendi uygulama mağazası App Store'da Google'ın Play Store'una göre daha katı kurallar uyguluyor. Google, Play Store'u temizlemeye yönelik bazı girişimlerde bulunsa da, bazı zararlı uygulamaların mağazaya sızdığı biliniyor.

Siber güvenlik firması Trend Micro'ya göre 29 fotoğraf ve selfie uygulaması, bu uygulamaları yükleyen kişilere karşı kötü niyetli davranıyordu. Bu kötü niyetli davranışlar arasında telefonun kilidini açtığınızda çıkan uygunsuz veya dolandırıcı tam ekran reklamlar ve fotoğraflarınızın çalınıp harici bir sunucuya yüklenmesi var.

Daha da endişe veren şey ise bu uygulamaların çoğunun binlerce kez indirilmiş olması. Uygulamalardan üçünün her birinin bir milyondan fazla kez yüklendiği anlaşılıyor. Trend Micro, yüklemelerin büyük bölümünün Asya'da, özellikle Hindistan'da yapıldığını söylüyor.

Uygulamalardan bazıları simgesini saklayarak kaldırmayı zorlaştırıyor. Tam ekran reklamlarda ise bir ödül kazandığınız iddia ediliyor. Bazı durumlarda bir porno sitesinin reklamı da görünebiliyor. Bunlara dokunduğunuzda "ödülünüzü almak" için bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfa ise bilgilerinizi çalmak için düzenlemiş.

Google, sorunlu uygulamalardan haberdar olduktan sonra onları mağazasından kaldırdı. Trend Micro'nun keşfettiği zararlı uygulamaların listesi şöyle (en çok indirilenden en az indirilene doğru):

  1. Pro Camera Beauty
  2. Cartoon Art Photo
  3. Emoji Camera
  4. Artistic effect Filter
  5. Art Editor
  6. Beauty Camera
  7. Selfie Camera Pro
  8. Horizon Beauty Camera
  9. Super Camera
  10. Art Effects for Photo
  11. Awesome Cartoon Art
  12. Art filter Photo
  13. Art Filter Photo Effects
  14. Cartoon Effect
  15. Art Effect
  16. Photo Editor
  17. Wallpapers HD
  18. Magic Art Filter Photo Editor
  19. Fill Art Photo Editor
  20. ArtFlipPhotoEditing
  21. Art Filter
  22. Cartoon Art Photo Filter
  23. Art Filter Photo Editor
  24. Pixture
  25. Art Effect
  26. Photo Art Effect
  27. Cartoon Photo Filter

Bu uygulamalardan herhangi birini indirdiyseniz, hemen kaldırmanızı öneriyoruz.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

İnternette gizlilik için 10 ipucu

Telefonunuzdaki uygulama izinlerine dikkat!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
SIM Kart Kopyalayanlara 10 Yıl Hapis Şoku!
Seçimlerde "Dijital Propaganda" Dönemi Başlıyor
Vodafone'dan "Seviyorum İnterneti" Platformu!
Zombieland, 10 Yıl Sonra Geri Dönüyor!
Katlanan Samsung, İlk Kez "Resmen" Göründü

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost