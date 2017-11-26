Google Sahte Haber Sitelerine Savaş Açtı!
Google, sahte haberler yayınladığını iddia ettiği bazı Rus haber sitelerini, kendi algoritması ile yeneceğine inanıyor!
İnternete sürekli olarak pompalanan sahte haberlerin ne kadar ciddi bir boyutta olduğu geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Ekim ayında Facebook'un açıklamasına göre seçimleri etkilemek için 3.000'den fazla politik alt mesaja sahip reklamlar yayınlandı, ayrıca 30'dan fazla ülke, kendi halklarının görüşlerini manipüle etmek için interneti ve sosyal medyayı yanlış haberler ile kirletiyor. Rus kökenli haber sitelerinin bu konuda en kötü üne sahip olduğunu bir çok kez duymuştuk. Durumun farkında olan Google, özellikle Rus haber sitelerini arama sonuçlarında düşük öncelik vermeyi planlıyor.
Google'ın ana şirketi olan Alphabet'in baş yöneticisi Eric Schmidt, sorunun büyük ölçüde Russia Today ve Sputnik sitelerinden kaynaklandığını söyledi ve algoritmalarını onların hareketlerine göre değiştirdiklerini ekledi. Bunu başarmanın zor olmayacağını söyleyen Schmidt, Rus sitelerinin tamamen amplifikasyona dayalı olarak haber yaymaya çalıştıklarını ve onların algoritma ile kolayca düşük öncelik listesine alınabileceğini söyledi.
Niye engellemek yerine düşük öncelik verdikleri sorulduğunda Schmidt, şirket olarak sansüre inanmadıklarını ve siteleri hiç bir zaman engellemeyeceklerini söyledi.
Russia Today'ın genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan, Schmidt'in açıklamasına cevap olarak sitelerinin temiz olduğunu ve Google'ın inceleme sisteminin bir suç bulmadığını söyledi. Simonyan, Google'ın kendi çalışanlarının Russia Today'ın herhangi bir kural çiğnemesi içermediğini kabul ettiklerini hatırlattı.
Sahte haberleri engellemek ya da onlara düşük öncelik vermek insanlığın iyiliğini amaçlasa da, bu tarz araçlar masum siteleri mağdur hale getirebilir, hatta karşı görüşü susturmak için kullanılabilir. Bir çok görüşe göre Google'ın bu hassas konuya daha dikkatli yaklaşması gerekiyor olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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