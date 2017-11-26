Google Sahte Haber Sitelerine Savaş Açtı!

Google, sahte haberler yayınladığını iddia ettiği bazı Rus haber sitelerini, kendi algoritması ile yeneceğine inanıyor!

Google Sahte Haber Sitelerini Aşağı İtiyor

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