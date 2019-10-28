Google'dan, Şampiyonlar Ligi'ne Özel Arama!
Eğer Şampiyonlar Ligi'ni takip etmekte zorlanıyorsanız, Google'ın bu özel arama işlevi çok işinize yarayacak!
- Levent Öztürk
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk üç maçların ardından tam gaz devam edecek. Google da, sezonun geri kalanında yanınızda olduğunu bilmenizi istiyor. Google üzerinde "Şampiyonlar Ligi" (Champions League) araması yaptığınızda, arama sayfasının en tepesinde skorlar, takvimler ve puan durumlarının yanı sıra video görüntüleri ve detaylı haberlerin de bulunduğu, turnuvayı takip edebileceğiniz pek çok farklı araç çıkıyor. Ayrıca kimin kimle karşılaşacağını da kolay bir şekilde görebiliyorsunuz.
Bu özel arama Android, iOS ve web üzerinde mevcut ve 30 Mayıs tarihindeki finale kadar güncel kalmanıza yardımcı olacak. İlk kullanımda bu kadar fazla araç ve tablo çok fazla gibi gelebilir ancak bu detayların, bazı spor haber sitelerinin sunduğundan çok daha fazlası olduğunu da belirtmekte fayda var.
Eğer favori takımınızı takip etmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan hemen her şeyi burada bulma ihtimaliniz oldukça yüksek.
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