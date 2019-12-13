Google'dan SMS'e Doğrulama İşlevi

Google, gelen bazı SMS'lerin gerçekliğini kontrol etmeyi sağlayan bir işlevi Messages uygulamasına ekliyor!

Google'dan SMS'e Doğrulama İşlevi

Google, nostaljik SMS üzerinden mesajlaşma deneyimini RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) ile bir süredir iyileştirmeye çalışıyor. Şimdi ise firma, SMS'in güvenliğini bir miktar geliştirecek bir yenilik yaptı.

Firma, yeni blog gönderisinde yeni "Doğrulanmış SMS" işlevinin ayrıntılarından bahsetti. İşlev, aldığınız SMS'in gerçekten iddia ettiği şirketten gelip gelmediğini doğruluyor. Bugün birçok firma, güvenlik kodu, abonelik doğrulaması gibi SMS'ler gönderdiğinden bu mesajlar, saldırılara maruz kalabilir. Yeni işlev, gelen SMS'in gerçekten bir firmadan geldiğini doğrulamanızı sağlıyor.

İşlev şu an ABD, Hindistan, Meksika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Filipinler ve Kanada'da kullanıma sunuluyor ancak zaman içinde daha fazla ülkeye gelecek.

Bir başka yenilik ise gerçek zamanlı istenmeyen mesaj algılama. Bu işlev sayesinde Google'ın Messages uygulaması, sizi istenmeyen mesajlar hakkında uyarabiliyor. Uygulamanın önerilerini kabul edebiliyor veya reddedebiliyorsunuz. Bazı ülkelerde bir süredir kullanımda olan bu işlev, şimdi ABD'de daha yaygın olarak kullanıma açıldı.

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