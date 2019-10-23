Google'dan Son Derece "Basit" Bir Açıklama!
Google, amiral gemisi telefonlarda bulunan 4K 60fps video özelliğini kendi telefonuna neden eklemediği konusunda oldukça "basit" bir açıklama yaptı!
Google'ın aylardır konuşulan, birçok defa sızan Pixel 4 telefonları, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Yeni telefonlar, 90Hz OLED ekran, çift lensli kamera ve fazlasıyla geliyor.
Google'ın Pixel 4'e dahil etmediği işlevlerden bir tanesi, 4K 60fps video kaydı. Çoğu üst seviye telefonda bulunan bu özelliğin neden telefonda bulunmadığını Made by Google hesabı açıkladı. Firmaya göre "4K videolar çok fazla yer kaplıyor ve üstelik herkes 1080p ile yetiniyor. Kimse 4K video özelliğini kullanmıyor" Google, "her dakika yarım gigabayt" yer kaplayan 4K yerine ve bu nedenlerden dolayı 1080p'de kaliteyi artırmaya odaklandıklarını söylüyor.
Pixel 4 sadece 64GB ve 128GB depolama seçenekleriyle geldiğinden, 4K videolar depolama alanını hızla doldurabilir. Bu sorun daha geniş depolama seçenekleriyle çözülebilirdi, ancak firma 1080p'de kalmayı tercih ediyor. Çoğu telefon varsayılan olarak 1080p video kaydı yapsa da Google'ın bu kararı, Pixel 4 serisinin üst seviye telefonların en önemli video özelliklerinden birinden yoksun olması anlamına geliyor.
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