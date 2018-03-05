Google Song Maker ile Müzik Yapabilirsiniz
Google'ın son sürprizi Song Maker ile, tarayıcınız üzerinden kolayca müzik yapabileceğinizi biliyor musunuz?
- Ali Ruhi Öztürk
Google, doodle'larında sıralayıcılar ile kullanıcıların kolayca müzik yapmasını sağlamayı çok seviyor. Google Music Lab, müzik ile ilgili doodle'ların geliştirilmesinde baş rol oynuyordu. Başlangıç seviyesinde olan müzisyen adayları ve müzik yaparak eğlenmek isteyenler için ideal araçlar geliştirmeye çalışan ekip, şimdi de Song Maker adlı web ve mobil uygulamasını yayınladı.
Bu sıralayıcı sayesinde herkes eğlenerek müzik yapabilir. Bilgisayar, telefon veya tabletinizle erişebileceğiniz bu araç ile kolayca müzik yapabilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Uygulamayı bilgisayarınızın klavyesiyle kullanabilirsiniz, yazılım ayrıca midi klavyeleri de destekliyor. Araç web tarayıcısı üzerinden çalışıyor, bu sayede herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmıyor. Google Song Maker'a buradan hemen erişebilirsiniz: https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
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