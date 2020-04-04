Google'dan "sosyal mesafe" raporu

Dünya, tüm gücüyle Coronavirüs (COVID-19) salgınına karşı mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu mücadele sırasında en fazla duyduğumuz iki kavram ise, sosyal mesafe ve hijyen. Uzmanlar, virüsten korunmak için diğer insanlara çok yaklaşmamamızı (sosyal mesafeyi korumayı) ve sık sık ellerimizi yıkamamızı öneriyor.
Doğal olarak, hükümetler de sosyal mesafenin korunması için bazı önlemler alıyor. Örneğin ülkemizde, belli yaş grupları için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bazı ülkeler ise, komple bir sokağa çıkma yasağı uygulamasını tercih etmiş durumda.
Peki, bu önlemler ne kadar işe yarıyor? Google, telefonlarında konum servisleri açık olan ve konum geçmişini görebildiği kullanıcılarını baz alarak, 131 ülke için Community Mobile Reports adını verdiği özel raporlar hazırlamış durumda. İnternet devi, bu raporları özellikle halk sağlığı görevlileri için hazırladığını söylese de, isteyen herkes, istediği ülke için hazırlanan raporu indirip inceleyebiliyor. Bu ülkeler arasında, Türkiye'nin de bulunduğunu söyleyelim.
Raporlarda, alışveriş merkezleri, parklar, iş yerleri ve benzer konumlardaki hareketlilik oranlarının ne kadar düştüğü kolaylıkla anlaşılabiliyor.
Google'ın hazırladığı raporlar ilginizi çektiyse, hemen buraya tıklayıp ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfada göreceğiniz arama çubuğuna istediğiniz ülkeyi yazarak, ilgili raporu indirmeniz mümkün.
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