Google Sözlü Medyada Arayan Bir Proje Üstünde

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler