Google Sözlü Medyada Arayan Bir Proje Üstünde
Marka tescil çalışmaları, yeni bir Google servisinin habercisi olabilir!
The Verge tarafından fark edilen bir marka tesciline göre, Google yepyeni bir podcast uygulaması üzerinde. Yeni tescil, "kullanıcıların dijital ses dosyalarını aramalarına, erişmelerine ve çalmalarına ve kullanıcıların kendi ses dosyalarına bağlantı linkleri paylaşmalarına izin veren" Shortwave adlı bir servise işaret ediyor.
Amaçsız gibi gözükse de, bir Google sözcüsü Shortwave'in hedefinin "sesli sözcükler" olduğunu ve Google'ın mevcut uygulamalarından hiç birisinin bu alanla etkileşimde olmadığını söyledi ve yalnızca iki ay önce çıkan podcast öneri uygulaması olan Google Podcast'leri de bu tespitine dahil etti.
Shortwave, Google'ın "Area 120 kuluçka"sında yaratılıyor, burası aslında şirketin daha deneysel araçları için kullandığı bir test laboratuvarı. Geçmişteki projeleri arasında, sosyal medya için olası yanıtlarınızı öngören ve arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle iletişim kurma çabasını azaltmayı hedefleyen Google Reply gibi uygulamalar da var.
Şirketin sözcüsü şimdilik paylaşılacak daha fazla ayrıntı olmadığını söylese de, daha fazla ayrıntının veya erken bir betanın kısa süre içerisinde çıkacağı bekleniyor.
Yavuz Alp Şimşek
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