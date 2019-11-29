Google Stadia'da 4K Bilmecesi

Google Stadia'nın hizmete girmesi, pek de sorunsuz oldu denemez. Chromcast Ultra ile fazla ısınma ve yaşanan gecikmelerin yanı sıra, şimdi de hızlı bir internet bağlantısı ve 4K TV olmasına rağmen oyunların 60fps'de 4K çözünürlükle oynanamadığı ortaya çıktı.
Bunun yerine, çeşitli testler ve kullanıcı geri bildirimi tarafından gösterildiği üzere Stadia, Destiny 2 ve Red Dead Redemption 2'yi Full HD ve 1440p çözünürlüklerinde 30fps olarak gösteriyor. Bu iki oyun da 4K'ya yükseltiliyor ve akış Chromecast Ultra'ya gönderiliyor. Bu da Xbox One X gibi oyun konsolları ve oyun PC'lerine göre fark edilebilir bir görüntü kalitesi farkı olması anlamına geliyor.
Bu durum, Google'ın VP ve GM'si Phil Harrison'ın Twitter üzerinde yaptığı, tüm Stadia oyunlarının yayım anında 4K desteğine sahip olacağı açıklaması ve firmanın genel olarak Stadia pazarlama kampanyası ile zıtlık gösteriyor.
Google, yaptığı resmi açıklamada Stadia üzerinde 4K desteği için topu geliştiricilere attı. Firma, Stadia oyunları için görüntü kalitesi ve frame rate arasındaki dengeyi sağlama kararının geliştiricilere ait olduğunu söyledi.
Stadia'nın 4K ve 60FPS yeteneğinde sorun olmadığını belirten firma, geliştiricilerin oyunlarını iyileştirmeye devam edeceklerine inandığını ve Stadia'nın veri merkezlerinde yaşamasından dolayı geliştiricilerin hızlı bir şekilde yenilik yapma imkanlarının bulunduğunu söyledi.
Firmanın açıklamasından çıkartılabilecek iyi haber, geliştiricilerin görüntü kalitesinin artması ile sonuçlanacak güncellemeler yapmalarının beklenmesi olabilir. Yine de Google'ın en baştan itibaren ölçekleme gibi teknikler kullanılarak 4K çözünürlüğüne ulaşma özgürlüğü konusunda açık olması ve oyuncuları yanlış yöneltecek reklamlardan kaçınması daha iyi olabilirdi.
Şu anda, Stadia'daki hiçbir oyun gerçekten 4K grafiğe sahip değil.
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