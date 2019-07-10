Google Stadia, Başta Sadece 4 Telefonda Çalışacak

Google'ın heyecanlandıran ve ümitlendiren oyun akış hizmeti, ilk zamanlardaki kısıtlamasıyla üzecek.

Google Stadia, Başta Sadece 4 Telefonda Çalışacak

Google Stadia'nın en önemli avantajlarından bir tanesi, "AAA" oyunlarını nerede olursanız olun, akış olarak önünüze getirebilmesi. Ancak hizmetin ilk günlerinde beklenenden çok daha kısıtlı olacağı anlaşıldı.

Google Stadia'nın güncellenen sıkça sorulan sorular sayfasına göre hizmet, Kasım 2019'da açıldığında sadece belirli telefonları destekleyecek. Pixel 3, Pixel 3a (ve bu cihazların XL sürümleri), Chrome OS'lu tabletler dışında hiçbir cihaz, ilk aşamada Stadia'yı desteklemeyecek. Bununla birlikte içerik satın alma ve yönetme, iOS 11, Android 6 ve üzerinde yapılabilecek.

Bu durum özellikle iOS kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak çünkü hizmetin iOS'a ne zaman geleceğine dair hiçbir bilgi bulunmuyor.

Sıkça sorulan sorular sayfasında birkaç olumlu gelişme de var. Stadia'nın dört kişilik "couch-co-op" destekleyeceği, dört Stadia denetiminin birlikte çalışabileceği anlaşılıyor. Denetimler kurulum için Bluetooth'u, oyun için WiFi'yi kullansa da, gerektiğinde USB-C ile bağlanabiliyor.

Bunun yanında satın aldığınız bir oyun eğer Stadia kataloğundan kaldırılırsa, Google bu oyunu hep oynayabileceğinizin garantisini veriyor.

Stadia'nın çıkış tarihi yaklaştıkça hizmetin kısıtlamaları ve ayrıntıları, daha çok ortaya çıkacak.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Siz istediniz, biz test ettik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Tatil Dostu 10 Teknolojik Aksesuar
YouTube: "Bu Kurallar Yeni Değil"
Apple'ın Oyunu, 8 Yıl Sonra Geri Döndü!
Google Stadia, Başta Sadece 4 Telefonda Çalışacak
BMW'nin Elektrik Planları "Hızlandı"

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost