Google Stadia, Başta Sadece 4 Telefonda Çalışacak
Google'ın heyecanlandıran ve ümitlendiren oyun akış hizmeti, ilk zamanlardaki kısıtlamasıyla üzecek.
Google Stadia'nın en önemli avantajlarından bir tanesi, "AAA" oyunlarını nerede olursanız olun, akış olarak önünüze getirebilmesi. Ancak hizmetin ilk günlerinde beklenenden çok daha kısıtlı olacağı anlaşıldı.
Google Stadia'nın güncellenen sıkça sorulan sorular sayfasına göre hizmet, Kasım 2019'da açıldığında sadece belirli telefonları destekleyecek. Pixel 3, Pixel 3a (ve bu cihazların XL sürümleri), Chrome OS'lu tabletler dışında hiçbir cihaz, ilk aşamada Stadia'yı desteklemeyecek. Bununla birlikte içerik satın alma ve yönetme, iOS 11, Android 6 ve üzerinde yapılabilecek.
Bu durum özellikle iOS kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak çünkü hizmetin iOS'a ne zaman geleceğine dair hiçbir bilgi bulunmuyor.
Sıkça sorulan sorular sayfasında birkaç olumlu gelişme de var. Stadia'nın dört kişilik "couch-co-op" destekleyeceği, dört Stadia denetiminin birlikte çalışabileceği anlaşılıyor. Denetimler kurulum için Bluetooth'u, oyun için WiFi'yi kullansa da, gerektiğinde USB-C ile bağlanabiliyor.
Bunun yanında satın aldığınız bir oyun eğer Stadia kataloğundan kaldırılırsa, Google bu oyunu hep oynayabileceğinizin garantisini veriyor.
Stadia'nın çıkış tarihi yaklaştıkça hizmetin kısıtlamaları ve ayrıntıları, daha çok ortaya çıkacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın