Google Stadia İlk Gün Hangi İşlevlerden Yoksun Olacak?

Google'ın yeni oyun akış hizmeti Stadia, bir hafta sonra hizmete girecek. Hizmet hakkındaki bazı noktalar gizemini koruyor ancak Google, Reddit'teki bir AMA (bana istediğini sor) oturumunda hangi işlevlerin ilk günden sunulacağını, hangilerinin sunulmayacağını açıkladı.
Stadia hizmete açıldığında oyunları (destekleyen) telefonunuzda ve Chrome yüklü bilgisayarınızda oynayabileceksiniz. Chromecast Ultra'da oyun oynayabilmek için Founders Edition ile gelen bir cihaza sahip olmanız veya desteğin gelmesini beklemeniz gerekecek. Takım, Stadia'nın iOS'ta ne zaman çalışacağına dair bir tarih vermiyor, yani iPhone kullanıcılarının uzun bir süre beklemesi gerekebilir.
Stadia, çıkışı itibariyle görüntü kalitesini seçmenize izin verecek ancak 4K, HDR ve Surround Sound 5.1 ilk olarak sadece Chromecast Ultra ile çalışacak. Bu üst düzey seçenekler, PC'lere 2020'de gelecek. Google'ın yayınladığı ekran görüntüsüne göre en yüksek kalite seçeneği, saatte 20GB veri harcarken 720p çözünürlüğünde çalışan "kısıtlı veri kullanımı" ayarı, saatte yaklaşık 4,5GB veri kullanacak.
Stadia, ilk aşamada "başarımlar" arayüzüne sahip olmayacak ancak işlev, arka planda çalışacak. Yani bu işlevin bir kontrol arayüzü olmasa da, oyunlarda başardıklarınız kaydedilecek. Arayüz hazır olduğunda, önceki başarımları görebileceksiniz.
Fiyatlara gelirsek Google, hizmetin ücretinin diğer platformlarla rekabet edecek düzeyde olmasına çaba göstereceğini söylüyor. Pro üyelere yeni oyunların hangi sıklıkta sunulacağı, bilinmeyen konular arasında.
İlk aşamada birçok işlev eksik olsa da Google, yenilikleri haftalık olarak ekleyeceklerinin sözünü veriyor. Son olarak firma, Stadia kumandası için kendi telefon tutucu aksesuarını çıkıştan kısa bir süre sonra piyasaya süreceğini söyledi. Hizmet, 12 oyunla 19 Kasım'da açılacak.
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