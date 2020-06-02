Google Stadia'yı Denemek İçin Gün Sayıyorsanız, Bu Haber Sizi Sevindirecek

Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia'nın çok yakında daha fazla akıllı telefonda olacağı haberi gündemi sarstı. Peki, Google Stadia şu an hangi telefonlarda çalışıyor ve hangi telefonlara gelecek?

  • Ercan Uğurlu
Google Stadia Yakında Daha Fazla Telefonda Olacak!

Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia ilk duyurulduğunda ülkemiz de dahil global çapta büyük yankı uyandırmıştı, ancak bu servisin düzgün çalışabilmesi için güçlü bir internet altyapısı gerekiyor. Fakat şimdi akıllı telefonların 5G desteği ile donatılıyor olması ve bu ağın yaygınlaşmaya başlaması, Google'ın yolunu mobil platformda açıyor.

Google Stadia, şu an yalnızca Google Pixel akıllı telefonlarda mevcut ve bu da oldukça sınırlı sayıda. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Google Stadia çok yakında daha pek çok farklı akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacak.

Yayınlanan raporda, Stadia uygulamasına ait olan kodlarda, uygulamanın farklı akıllı telefonlar için kullanıma sunulacağına ilişkin ipuçları mevcut. Fakat bu telefonlar hangileri olacak şimdilik belli değil. Eğer Google olur da Stadia'nın çapını genişlettiğini önemli birkaç akıllı telefon markasıyla beraber duyurursa, mobil platformda oyun oynamanın çehresi bir hayli değişebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Gözler La Casa De Papel 5. sezonda! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Ters slash nasıl yapılır? Klavyede slash işareti
Günün En çok Okunanları
Sony'den, PlayStation 5 ile İlgili Şaşırtıcı Karar
Xiaomi'nin Çok Tutulan Mi Band'ının Yeni Sürümü, Mi Band 5 Geliyor
Intel ESL Türkiye CS:GO Şampiyonası'nı Kazanan Takım Belli Oldu
Spotify'dan, Irkçılık Karşıtı Gösterilere #Blackout Tuesday Desteği
HyperX Stinger Kulaklık Serisine Yeni 3 Oyuncu Kulaklığı Geldi!

 

 