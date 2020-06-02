Google Stadia'yı Denemek İçin Gün Sayıyorsanız, Bu Haber Sizi Sevindirecek

Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia ilk duyurulduğunda ülkemiz de dahil global çapta büyük yankı uyandırmıştı, ancak bu servisin düzgün çalışabilmesi için güçlü bir internet altyapısı gerekiyor. Fakat şimdi akıllı telefonların 5G desteği ile donatılıyor olması ve bu ağın yaygınlaşmaya başlaması, Google'ın yolunu mobil platformda açıyor.
Google Stadia, şu an yalnızca Google Pixel akıllı telefonlarda mevcut ve bu da oldukça sınırlı sayıda. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Google Stadia çok yakında daha pek çok farklı akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacak.
Yayınlanan raporda, Stadia uygulamasına ait olan kodlarda, uygulamanın farklı akıllı telefonlar için kullanıma sunulacağına ilişkin ipuçları mevcut. Fakat bu telefonlar hangileri olacak şimdilik belli değil. Eğer Google olur da Stadia'nın çapını genişlettiğini önemli birkaç akıllı telefon markasıyla beraber duyurursa, mobil platformda oyun oynamanın çehresi bir hayli değişebilir.
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