Google Stadia'yı Denemek İçin Gün Sayıyorsanız, Bu Haber Sizi Sevindirecek

Google'ın bulut tabanlı oyun servisi Stadia'nın çok yakında daha fazla akıllı telefonda olacağı haberi gündemi sarstı. Peki, Google Stadia şu an hangi telefonlarda çalışıyor ve hangi telefonlara gelecek?