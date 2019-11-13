Google Stadia'nın İlk Gün Oyun Listesi Açıklandı!

Google Stadia 19 Kasım tarihinde hizmete girdiğinde hangi oyunlar bizi bekliyor olacak? İşte bazılarımızı hayal kırıklığına uğratan liste!

  • Levent Öztürk
Google Stadia'nın ilk gün listesi açıklandı...

Google, Stadia oyun akış hizmetini Mart ayında duyurmuştu ve en sonunda beklenen an neredeyse geldi. Mountain View firması yaptığı açıklamada 19 Kasım tarihinde hizmete girdiğinde, platformda oynanabilir olacak oyun listesini yayınladı. Ne yazık ki bu liste, sadece 12 oyundan oluşuyor:

* Assassin's Creed Odyssey
* Destiny 2
* Gylt
* Just Dance 2020
* Kine
* Mortal Kombat 11
* Red Dead Redemption 2
* Thumper
* Tomb Raider
* Rise of the Tomb Raider
* Shadow of the Tomb Raider
* Samurai Shodown

Eğer Stadia'yı heyecanla beklerken bu kısa liste hayal kırıklığına sebep olduysa, çok da üzülmenize gerek yok. Google, yıl sonuna kadar sunulacak 14 oyunun daha sözünü verdi ve bu oyunlarla beraber liste biraz büyüyecek. 31 Aralık tarihine kadar beklenilen oyunlar ise şu şekilde:

* Attack on Titan 2: Final Battle
* Borderlands 3
* Darksiders Genesis
* Dragonball Xenoverse 2
* Farming Simulator 19
* Final Fantasy XV
* Football Manager 2020
* Ghost Recon Breakpoint
* Grid
* Metro Exodus
* NBA 2K20
* Rage 2
* Trials Rising
* Wolfenstein Youngblood

Ayrıca Google, Doom: Eternal, WatchDogs, Legion, Gods&Monsters ve Cyberpunk 2077 gibi oyunların da yolda olduğunu belirtiyor ancak bu yıl için planda yoklar.

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