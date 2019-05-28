Google, Stadia'nın Sır Perdesini Aralıyor!
Google'ın ses getiren yeni oyun akışı hizmeti Stadia hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor; sorular cevaplarını bulmaya başlıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Google, bu yılki Oyun Geliştirici Konferansı'nda, kullanıcıların oyunlarını istedikleri herhangi bir cihazda oynamalarını sağlayacak olan oyun akışı hizmeti Stadia'nın duyurusu ile büyük ses getirdi. YouTube entegrasyonu, Google Asistan ve çoklu GPU desteği gibi bazı ilginç özellikler ile yaptığı şovda Google, kullanıcıları ilgilendiren bazı ayrıntılar hakkında çok fazla açıklama yapmamıştı.
Şu ana kadar hizmetin şirket tarafından ne zaman sunulmaya başlayacağını, kullanıcılara ne kadara mal olacağını ya da etkinlikte gösterilen birkaç oyunun ötesinde hangi oyunları kapsayacağını bilmiyorduk. Ama şimdi, en azından bunun ne zaman değişeceğine dair bir fikrimiz var. Google'ın Twitter'daki Stadia hesabı bir fragmanı paylaşarak şirketin bu yaz Stadia hakkında daha fazla bilgi vereceğini açıkladı.
This summer, three of the wishes you've been asking for will finally be granted:
?? Price Reveal
?? Game Announcements
?? Launch Info
Stay tuned here for more Stadia details coming soon.— Stadia (@GoogleStadia) May 24, 2019
Microsoft, buna karşılık olarak Google Stadia'ya karşı rakip olacak olan oyun akış hizmeti Project xCloud'un teknik olarak "geriye dönük uyumluluk" özelliği sayesinde Xbox One'da bulunan 3.500'den fazla oyunla uyumlu olacağını onayladı. Bu, Microsoft'a oyun akış hizmeti için başlangıç aşamasında çok büyük bir oyun kütüphanesi veriyor ve Google'ın bu zengin oyun akışı içeriği ile rekabet edebilmek için geliştiriciler ve yayıncılarla aynı tür bir ilişki kurmak adına önemli miktarda yatırım yapması gerekecek.
Google bu bilgiyi ne zaman açığa çıkaracağını özellikle belirtmedi ancak Microsoft bu yıl düzenlenecek olan E3 etkinliğinde Project xCloud ile spot ışığını çalmaya kararlı. Muhtemelen bu sebeple Mountain View bazlı arama motoru devi, kendi kartlarını oynamak için uzun süre beklemek istemeyecektir.
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