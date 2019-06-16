Google Street View İle Anne Frank'i Ziyaret Edin

Google Street View ile sanal olarak gezebileceğiniz adreslere bir yenisi daha eklendi!

  • Doğan Kürşat Aktaş
Google Street View İle Anne Frank'i Ziyaret Edin

12 Haziran, Anne Frank'ın 90. doğum günüydü ve bu vesileyle Google, İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan Yahudi katliamının simge isimlerinden biri olan Frank'in çocukluğunun geçtiği evi ziyaret etmenizi sağlıyor.

Google'ın geliştirdiği Kültür ve Sanat uygulamasında ve web sitesinde bulunan sanal bir sergi, sizi Amsterdam'daki Merwedeplein 37-2 adresine götürüyor. Ayrıca Frank'in evini Sokak Görünümü'nün iç mekan versiyonuyla da keşfedebilirsiniz. Açılacak olan sayfada ilerledikçe, evin içinde gezme imkanı sağlayan bölümlere ulaşmanız mümkün.

Artık mülteci yazarlar için aynı zamanda bir çalışma alanı görevi gören geçici bir ev olduğu için halka kapalı olan bu evde 1930'lu yılların izlerini taşıyan tüm odalar Google sayesinde ziyaret edilebilecek.

Google, Frank'e ait olduğu bilinen ve yeni evlendiği günlerde penceresinden dışarı çıkarken tesadüfen çekilmiş olan bir video ve anne ve kız kardeşinin bilinen tek fotoğrafının sahibi Anne Frank Evi ile birlikte çalıştı. Ayrıca, onu tanıyan kişilerden gelen görüşler ve belgelerin yanı sıra ün kazanmış olan günlüğünün yayınlanmasıyla ilgili ayrıntılar da Google'ın Kültür ve Sanat uygulamasında bulabileceğiniz detaylar arasında.

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