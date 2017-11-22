Google, Swift Kodunu Fuchsia OS İçin Çatallamış
Google'ın Apple'ın programlama dili Swift ile yakından ilgilenmesinin nedeni, açıklığa kavuştu: Yarı-gizli işletim sistemi Fuchsia...
Birkaç gün önce Google'ın Apple'ın açık kaynak kodlu programlama dili Swift'i "çatallandırması" meraklı kafalarda birçok soru işareti uyandırmıştı. Google'ın Swift'i alıp kendi programlama dilini yapacağına dair birkaç dakika süren spekülasyonların ardından Swift'in mucidi Chris Lattner (şu an Google'da çalışıyor), durumu açıklığa kavuşturdu.
Lattner, Tweet'inde Google'da birçok çalışanın Swift üzerinde çalıştığını ve bu yüzden bir entegrasyon noktası / evreleme zemini oluşturmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bir başka deyişle Google, resmi Swift deposuna katkıda bulunmak üzere Swift'in bir kopyasını oluşturdu.
Daha ilginç olan ise bu değişikliklerden birinin ana Swift deposuna bir çekme isteği olarak ulaşmış olması: Fuchsia desteği. Hatta Google geliştiricisi Zac Bowling, gelişmeyi Latter'ın tweet'ine verdiği cevapta paylaştı ve takımının Swift'e Fuchsia desteği eklediğini söyledi.
Google'ın yarı-gizli işletim sistemi Fuchsia açık olarak geliştirilse de, ne işe yarayacağı veya neyin yerine geçeceği (örneğin Android veya Chrome OS yerine?) hala belli değil. Çekirdeği C ve C++ kodlarından oluşan Fuchsia, arayüz olarak "Flutter"ı kullanıyor. Proje içerisinde Go, Rust, Python ve artık Swift programlama dili de kendine kullanım alanı buluyor.
Fuchsia'nın izleyebileceği yollardan biri, uygulamalar için Swift, Go, Rust, JavaScript gibi dillerde yazacağınız "çekirdek mantığı" haline gelmek olabilir. Bunun ardından Android, iOS, Fuchsia, Linux, Windows, web gibi platformlara özel bir kullanıcı arayüzü geliştirilebilir. Alternatif bir yol ise Google'ın Flutter'ı veya Facebook'un React Native'i gibi tek programlama diliyle birden fazla platformu hedeflemenizi sağlayan araçların daha çok benimsenmesi olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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