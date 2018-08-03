Google Takvim ile buluşmalar artık daha kolay
Google Takvim'in yeni özelliği ile buluşma zamanlamak artık daha kolay...
Çoğumuzun bir nedenden ötürü randevularımıza tam zamanında yetişemediği olmuştur. Google Takvim, bu sorunu çözmek için yeni bir buluşma saati bulmayı kolay bir hale getirebilecek bir seçenek ekledi. Artık bir etkinliğe davet edildiğiniz zaman, evet veya hayır ile cevap vermek yerine, var olan zamanın sizin için uygun olmaması durumunda yeni bir zaman önerebiliyorsunuz.
Artık "benim için mümkün değil, başka ne zaman müsaitsin?" mesajını Slack üzerinden veya e-posta ile göndererek herkesi rahatsız etmek zorunda değilsiniz. Diğerleri takvimlerini görmenize izin verdiği sürece, herkesin ne zaman uygun olduğu yan yana görebileceksiniz ve böylece tüm ekibiniz için uygun bir zaman bulabileceksiniz. Önerdiğiniz yeni zamanı bir notla birlikte düzenleyiciye gönderebilir ve önerinizi sunabilirsiniz.
Bu işlev G Suite alan adlarında ve Microsoft Exchange'de kullanılabiliyor, ancak 200'den fazla misafir içeren veya tam günlük etkinliklerde çalışmayacaktır. Özellik şimdilik web'de kullanılabilirken, 13 Ağustos tarihinden itibaren mobil platformlarda da kullanılabilecek.
Levent Öztürk
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