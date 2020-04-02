Google'da 'ekmek tarifi' araması arttı, ekmek satışları düştü

Arama motoru Google'da bu sıralar en fazla aranan kelimeler arasında 'ekmek tarifi' de 'bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle daha fazla evde kaldığımız bir süreçte kendi ekmeğini yapmak isteyenler nedeniyle 'ekmek tarifi' trendler arasına girdi. İstanbul'da ise ekmek satışlarının yüzde 35 düştüğü açıklandı.