Google'da 'ekmek tarifi' araması arttı, ekmek satışları düştü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle artık pek çok kişi zorunlu haller dışında evden çıkmıyor, iş hayatına da evden devam ediyor. Bu süreç ve yeni yaşam tarzı internet kullanıcılarının arama motorlarında aradıkları konulara da yansıdı. Google verilerine göre yemek tarifleri arama hacmi yükselenler arasında. Arama hacmi yükselen bir başka sorgu ise 'ekmek tarif'i
GOOGLE'DA EKMEK TARİFİ ARAMASI ARTTI
Grafikler, arama motorunda 'ekmek tarifi' arayanların sayısının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Google trendlerinde 'Evde ekmek yapımı nasıl olur, evde makarna ekmek gibi enerji veren yiyecekler, kuru maya ile evde ekmek yapımı, evde kolay ekmek yapımı' gibi aramaların yükseldiği görülüyor.
BİRİNCİ SIRAYI 'EVDE EKMEK TARİFİ' ALIYOR
İSTANBUL'DA EKMEK SATIŞLARI YÜZDE 35 DÜŞTÜ
Bu süreçte İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise İstanbul'da ekmek satışlarının yüzde 35 düştüğünü söylüyor.
Çetin, "İnsanlar evden fazla çıkmak istemiyorlar. Market ve fırınlarda ekmek satışı şu anda yaklaşık yüzde 35 düştü. Bunun sebebi, insanlar evlerine un aldı, evde ekmek pişiriyorlar. İkinci bir husus ise okulların tatil olması. İstanbul'dan çıkışların yasaklanmamasından önce bir miktar İstanbullu memleketlerine, yazlıklarına ve ören yerlerine gittiler. Bu iki sebepten dolayı düşüş yaşandı" dedi.
Çetin, evde ekmek pişiren vatandaşlara da şu tavsiyelerde bulunuyor.
"İyi ekmek iyi undan yapılır. Öncelikle iyi unları tercih etmelerini öneriyorum. Halkımız şu an biraz daha duyarlı. Esmer, çavdar, tam buğday, tahıl, sarı buğday gibi ürünleri denemelerini, bu manada çalışmalar yapmalarını öneriyorum. Bizler endüstriyel üretim yaptığımız için hazır maya kullanıyoruz ama evlerde ekşi mayaları varsa ekşi mayalı ekmek yapabilirler. Ekşi maya yapmak da bir ustalık ister, tecrübe, deneyim ister. Bunu da dengede tutmak gerekiyor. Bu illetin, halkımızın üzerinde çok çabuk ve süratli şeklide kalkmasını temenni ediyorum"
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