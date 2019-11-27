Google'dan Tartışmalı Bir İşten Çıkartma!

Google, yaşanan son işten çıkartmalarla bir kez daha gündemde. Rebecca Rivers isimli Google çalışanı, Twitter mesajı ile işten çıkartıldığını doğruladı. Sebep ise Rivers'ın, Google'a göre erişim izni olmayan bilgilere erişmeye çalışması.
Bir çalışanın işten çıkartılması çok da sıra dışı bir olay değil. Ama konu Rivers olunca, iş biraz değişiyor. Rivers, geçtiğimiz aylar boyunca, Google'ın hükümet ile yaptığı işbirliğini protesto etmiş, anlaşmaların imzalanmaması için imza kampanyaları düzenlemişti. Bloomberg'e göre Google Güvenlik ve İncelemeler Ekibi, Rivers ile birlikte 3 kişinin daha veri güvenliği poliçelerini "açık ve tekrarlayan bir şekilde ihlal ettiğini" belirtiyor.
Bu noktada konu, aktivist çalışan Rivers'ın, Google'a karşı düzenlediği kampanyalar nedeniyle kovulup kovulmadığına geliyor. Pek çok kişi Google'ı, Rivers ve arkadaşlarını "intikam için" işten kovduğunu, belirttiği nedenlerin sadece bahane olduğunu iddia ediyor. Üstelik bu kişilere pek çok Google çalışanı da dahil. Öyle ki, işten çıkartmaların ardından, Google çalışanlarının kampüs içerisinde protesto yürüyüşü yaptığı da konuşulanlar arasında.
Gerçekte ne olduğu kesin olarak doğrulanamasa da, Google ve çalışanları arasındaki yüksek gerilimin uzun bir süre ortadan kalkmayacağı tahmin edilebilir. 23 Kasım tarihinde Google'ın San Francisco kampüsünde eylem düzenleyen protestocular, firmanın iddia edilen güvenlik suçlamalarını kullanarak çalışanların organize olmalarını engellediklerini iddia ediyordu.
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