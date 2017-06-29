Google, Telefonlar İçin Touchpad Patenti Alıyor
Google'ın yeni akıllı telefon touchpad patenti, gelecek telefonlarında gerçeğe dönüşebilir mi?
Dizüstü bilgisayarlarda bulunan ve imlecinizi bir fare olmadan kontrol etmenizi sağlayan dokunmatik yüzeyler - yani touchpad'ler - akıllı telefonların da bir parçası olacak gibi görünüyor.
Google'ın geçen yıl yaptığı patent başvurusu henüz şimdi ortaya çıktı. Patentte akıllı telefonun arka yüzeyine bir touchpad yerleştirme fikri bulunuyor. Başvuru dosyasında Google, telefonun arka yüzeyine yerleştirilecek gelişmiş bir touchpad'in bir çok yeni hareketin önünü açacağını söylüyor.
Telefonun arkasında bulunan bir dokunmatik yüzey, tıpkı Playstation Vita'nın arkasında bulunan touchpad gibi çalışıyor ve her uygulama için ekstra işlevler sunuyor. Örneğin müzik dinlerken sesi açıp kısmak ya da internette dolaşırken yakınlaştırma ve kaydırma yapabilirsiniz.
Google bu teknolojiyi Pixel 2 telefonunda kullanabilir, ya da diğer üreticilere satmaya karar verebilir. mi, onu zaman gösterecek...
Ali Ruhi Öztürk
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