Google Tesislerinde Güvenlik Açığı

Canı sıkılan bir Google çalışanı, Google'ın kapılarından herkesin geçmesine imkan tanıyan bir güvenlik açığı buldu!

Google Tesislerinde Güvenlik Açığı
Leon Neal (Getty Images)

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