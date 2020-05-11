Google Tomris Uyar'ı Doodle'a taşıdı! Tomris Uyar kimdir, eserleri neler?

Ünlü arama motoru Google, yazar Tomris Uyar'ı 79. yaş gününde unutmadı. Bugün Google'a girenler Tomris Uyar'ın Doodle'ı ile karşılaştı. Peki Tomris Uyar kimdir, eserleri nelerdir?

Google Tomris Uyar'ı Doodle'a taşıdı! Tomris Uyar kimdir, eserleri neler?

Google, 79. yaş günü dolayısı ile yazar Tomris Uyar'a özel Doodle hazırladı. Bugün Google üzerinden arama yapan kişiler, ünlü şair Turgut Uyar ile evliliği ve öyküleri ile adından sıkça söz ettiren edebiyatçı Tomris Uyar'ın Doodle'ı ile karşılaştı.

Doodle'da yazarın daktilodan yazdığı her satır google arşivine uçuyor ve sırtında bir kedi ile görülüyor. Bu doodle sonrasında Tomris Uyar'ın hayatı merak ediliyor. Peki Tomris Uyar kimdir?

TOMRİS UYAR KİMDİR?

Tomris Uyar (15 Mart 1941 - 4 Temmuz 2003) Türk öykü yazarı ve çevirmen. İngiliz Kız Ortaokulu'nda, şimdiki adı Robert Kolej olan Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde eğitim gördü (1961). İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi (1963).

Cemal Süreya ve Ülkü Tamer ile beraber Papirüs dergisi kurucularından olan Uyar'ın deneme, eleştiri ve kitap tanıtma yazıları Yeni Dergi, Soyut, Varlık gibi dergilerde yayımlandı. On öykü derlemesinden Yürekte Bukağı ile 1979, Yaza Yolculuk ile 1986 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazandı. 60'ı aşkın çevirisi kitaplaşan Uyar'ın günlükleri, "Gündökümü" genel başlığı altında, yayımlandı. Yürekte Bukağı ve Yaza Yolculuk öykü kitapları ile Sait Faik Hikâye Armağanı'nı aldı.

İlk evliliğini şair Ülkü Tamer ile yapan Tomris Uyar'ın evliliği Eylül isimli kızlarının sütten boğulması üzerine son bulur.

Tomris Uyar, şair Turgut Uyar ile evlidir ve Hayri Turgut Uyar isimli, İTÜ'de öğretim görevlisi bir oğulları vardır. 2003 yılında kanser nedeniyle vefat eden yazarın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

TOMRİS UYAR ESERLERİ

İpek ve Bakır (Bilgi, 1971)
Ödeşmeler (Sinan, 1973)
Dizboyu Papatyalar (Okar, 1975)
Gündökümü 1975 (Koza, 1976)
Yürekte Bukağı (Okar, 1979) - Sait Faik Hikâye Armağanı
Yaz Düşleri/Düş Kışları (Ada, 1981)
Sesler, Yüzler, Sokaklar (Hür, 1981)
Gecegezen Kızlar (Ada, 1983)
Büyük Saat (Can, 1984)
Rus Ruleti- Dön Geri Bak (1985)
Günlerin Tortusu 1980 - 1984, günce (Ada, 1985)
Yaza Yolculuk (Ada, 1986) - Sait Faik Hikâye Armağanı
Babayasaları, Anasözleri (Metis, 1989)
Yazılı Günler 1985 - 1988, günce (Can, 1989)
Sekizinci Günah (Can, 1990)
Otuzların Kadını (Can, 1992)
İki Yaka İki Uç (Gendaş, 1992)
Tanışma Günleri, Anları, günce (Can, 1995)
Aramızdaki Şey (Can, 1997)
İstanbul'da Zaman (Büke, 2000)
Gündökümü I - II (YKY, 2003)

TOMRİS UYAR'IN DOODLE OLMASI İLE İLGİLİ BAZI TWEETLER

@alemsah

Google'dan Tomris Uyar doodle'i. Enfes olmuş!

@kubraakalin

Bilgisayarı açar açmaz şöyle bir güzellikle karşılaştım. Canım Tomris Uyar iyi ki doğdun iyi ki yazdın!

@ezgilite

Tomris Uyar öykülerinin değerini biliniz. Güzel öykülerdir. Yenilikçidir. Seversiniz. Benim yaş kuşağım, Otuzların Kadını'ndan başlayabilir mesela. Yeni çağ doodle'ının böyle bir yararı olsun yani, olmasın mı?

@gzm_ypc

Google Tomris Uyar'ın 79. doğum gününe özel Doodle hazırlamış. Bize de kutlamak düşer. İyi ki doğdun muhteşem kadın! #TomrisUyar

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