Google Translate'in Koyu Modu Ortaya Çıktı

Koyu mod modasına katılan son uygulama, Android'deki uygulamasıyla Google Translate oldu. Ama ne kadar koyu olduğu, tartışılır...

Google Translate'in Koyu Modu Ortaya Çıktı
Görseller: @MishaalRahman

Google Translate'in Android uygulamasının pek karanlık olmayan karanlık modu ortaya çıktı.

Yeni seçenek, Android 10 kullanan telefonlarda Google Translate 6.4.0 sürümünde görünmeye başladı. Sistem çapındaki koyu mod seçeneğini kullanan yeni işlev, pilden bir miktar tasarruf sağladığı gibi, karanlık ortamlarda ışığın gözünüzü almasını engelleyebilir. Belki de hepsinden iyisi, seçeneğin görünümü biraz değiştirmenizi sağlaması.

Google Translate'in koyu modu, siyahtan çok gri renkten oluşuyor, bu nedenle AMOLED ekranlarda sağladığı tasarruf muhtemelen kısıtlı olacak. Uygulamadaki mavi öğelerin koyu modda olduğu gibi kaldığı gözleniyor.

Yeni görünümü denemek istiyorsanız, Play Store'dan en son sürümü indirebilir veya APK dosyasını indirmeyi tercih edebilirsiniz. Güncelleme henüz çok küçük bir kitleye ulaştığından Play Store'da görünmeyebilir. Firmanın bu görünümü test ediyor olma ihtimali de var, bu durumda koyu modun son hali farklı görünebilir.

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