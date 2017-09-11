Google Uygulama Geliştirme Başvuruları Başladı

'Fikrim Var' diyen geliştiriciler için Google Udacity Bursu başvuruları başladı.

Google Udacity Bursu başvuruları başladı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
İşte Call of Duty'nin Geleceğine Ait İpuçları!
Hamilelikte Cep Telefonu Faydalı Bile Olabilirmiş!
Herhangi Bir Program "Her zaman üste" Nasıl Alınır?
Kaspersky Lab'dan Ücretsiz Kaspersky Free!
Google, Mobil YouTube için HDR Özelliğini Yayınlıyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir