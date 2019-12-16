Google ve Android'in Türkiye ile İmtihanı

Dünden beri Türkiye'de, Google ve Android bilmecesi yaşanıyor. Rekabet Kurulu'nun, rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a kestiği ceza, Google'ın da Türkiye'de Android kullanımı hakkında ciddi kararlar alması ile sonuçlandı. Rekabet Kurulu 93 milyon TL'lik cezayı keserken Google'ın, 19 Eylül 2018 tarihinde getirilen yükümlülükler çerçevesinde frmalarla yaptığı sözleşmelerde yapması gereken değişiklikleri gerçekleştirmediğini ileri sürmüştü.
Ceza, şu açıklama ile ilan edilmişti: "Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına; Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir."
Bu cezaya Google'ın cevabı ise, istenen değişiklerin yapıldığı ancak kurul tarafından, yapılan değişikliklerin uygun olmadığının belirtildiği yönünde oldu. Google'dan gelen açıklama şu şekilde:
"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye'deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye'de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.
Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google'ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."
Bu açıklama ne demek istiyor?
İşte bu açıklama, Türkiye'de satılacak yeni Android telefonlarda Google servislerinin çalışmayacağı şeklinde yorumlandı. Ama işin aslı pek öyle gibi görünmüyor. Google'ın açıklaması, bize şunu söylüyor: Eğer bir anlaşma olmazsa, bundan sonra Türkiye'de satılan Android telefonlarda hiç bir Google uygulaması yüklü olmayacak. Ama bu durum, uygulamaların çalışmayacağı demek değil.
Tabii ki telefonlarda Play Store uygulaması da olmayacak. Kullanıcılar, öncelikle Play Store uygulamasının APK dosyasını internetten bulup yüklemek zorunda kalacak. Bundan sonrasında ise, mağazadan YouTube, Google veya Gmail gibi Google uygulamaları indirilip kullanılabilecek.
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