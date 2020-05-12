Google ve Eski Çalışanı Arasındaki Büyük Dava, Sessiz Sedasız Kapandı

Google ve işten çıkarttığı bir çalışanı arasında 2018 yılından beri devam eden ve fazlasıyla tartışmaya konu olan dava, tüm bu tartışmaların ardından, sessiz sedasız sona erdi.