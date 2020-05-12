Google ve Eski Çalışanı Arasındaki Büyük Dava, Sessiz Sedasız Kapandı

Google ve işten çıkarttığı bir çalışanı arasında 2018 yılından beri devam eden ve fazlasıyla tartışmaya konu olan dava, tüm bu tartışmaların ardından, sessiz sedasız sona erdi.

  • Levent Öztürk
Büyük dava, sessiz sedasız bitti

Google ve 2017 yılında işten çıkarttığı bir mühendis olan James Damore, sessiz bir şekilde anlaşmaya vardılar ve Damore, teknoloji devine karşı açtığı davasından vazgeçti. Damore, işten çıkartılmadan hemen önce, firmanın iş gücündeki çeşitliliği arttırma çabaları hakkında tartışmalı bir bildiri yayınlamıştı.

Yargıç Brian Walsh'ın yazılı olarak yaptığı açıklamaya göre bu dava tamamen sonuçlanmış durumda ve iki taraf, problemi aralarında çözmeye karar verdiler.

Damore'un 2017 yılında yayınladığı 3.300 kelimelik bildiri, teknoloji dünyasında kadınların daha az olmasının sebebinin ayrımcılık olmadığını ve daha çok "erkekler ve kadınların kısmi olarak biyolojik sebeplerden dolayı tercihlerinin ve yeteneklerinin farklılık göstermesinden" dolayı olduğunu söylemişti. Google, Damore'un bildirisinin Çalışma Esaslarını ihlal ettiği ve iş yerinde cinsiyet ayrımını desteklediği gerekçesiyle mühendisi işten çıkarmıştı.

ABD Ulusal İşçi - İşveren İlişkileri Kurulu, Google'ın işten çıkarmasının yasal olduğunu belirtirken, bu olayın ardından Damore, kendisi ile aynı görüşü savunan kişiler için bir nevi sembol haline dönüşmüştü. Damore, 2018 yılında Google'a karşı dava açarak heterodoks politik görüşleri ve beyaz bir erkek olmasından dolayı cezalandırıldığını iddia etmişti.

Google henüz konu hakkında yorum yapmış değil ve Damore'un avukatı Harmeet Dhillon da davanın kapanmasını sağlayan anlaşmanın detayları hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak Dhillon, bu davanın Amerikalı firmalarda etkileri olduğunu savunuyor.

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