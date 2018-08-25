Google ve IMAX'in VR Film Ortaklığı Askıya Alındı

Google ve IMAX'in merak edilen VR film ortaklığı, durma noktasına geldi!

Google ve IMAX'in VR Film Ortaklığı Askıya Alındı

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