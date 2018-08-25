Google ve IMAX'in VR Film Ortaklığı Askıya Alındı
Google ve IMAX'in merak edilen VR film ortaklığı, durma noktasına geldi!
Sanal gerçeklik, oyunlardan eğitime pek çok alanda pek çok yeni ve sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Ancak, sürükleyici bir VR sineması deneyimi umanlar, bugün bir darbe daha yediler.
Variety'nin söylediğine göre, Google ile dev ekran sinema şirketi IMAX tarafından ortak olarak geliştirilmekte olan üst düzey VR kamera projesi sona erdi. IMAX, 3D kayıt donanımının "şu anda geliştirilmesini duraklattığını" belirtiyor.
Google ise yorum yapmayı reddetti ancak projeden geçtiğimiz yılın sonlarında çekildiği düşünülüyor. Firmanın çeyrek gelir duyurusunda gözüken IMAX'in Google'a yaptığı "son sözleşme ödemesi" de bu duruma işaret ediyor.
Kararın arkasındaki sebep ise basit görünüyor - teknoloji endüstrisinin büyük bir bölümü gibi Google'ın da artırılmış gerçeklik sistemlerine yatırım yapmayı daha uygun gördüğü anlaşılıyor. Halihazırda insanların ceplerinde bulunan milyonlarca Android telefona girebilmenin mümkün olduğu ARCore gibi teknolojiler, başlık gibi ek donanımlar olmadan erişilebiliyorlar.
Ancak, sanal gerçeklik yavaş da olsa büyüyen, küçük bir hayran kitlesi ile bir niş teknoloji alanı gibi gözüküyor. Bir sinema devrimine ilham vermek için yeterli potansiyel olmayabilir, ancak Yıldız Savaşları: İmparatorluğun Sırları gibi canlı etkinlikler, inanılmaz derecede sinematik deneyimlerin, yeni bir video kayıt donanımı dalgasıyla veya olmadan, VR'de teslim edilebileceğini gösteriyor.
Levent Öztürk
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