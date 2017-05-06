Google ve Raspberry Pi'den Karton Google Assistant!
Google ve Raspberry Pi, kendi Google Assistant kutunuzu yapmanıza izin veren Voice Kit'i ortaya çıkardı!
Google, Raspberry Pi ile ortak çalışarak satın alıp kendi projelerinizi geliştirebileceğiniz Google Home kitleri hazırlıyor.
Raspberry Pi ve Google Android SDK'yı kullanan Voice Kit, şu an Barnes and Noble üzerinde satışa sunuluyor. Kiti birleştiren kullanıcılar, sesli komutlar alabilen, Google Assistant'ın yerine getirebildiği görevlerin çoğunu gerçekleştirebilen bir kutu oluşturabiliyorlar. Tabi ki geliştiriciler, kendi komutlarını kodlayarak kişisel bir deneyim sunmakta özgürler.
Kit, Raspberry Pi'yi içermiyor, yani Raspberry Pi'niz yoksa, onu ayrıca satın almanız gerekiyor. Voice Kitten Google Home gibi en üst kalitede bir gövde beklememeniz gerektiğini muhtemelen zaten gördünüz. Kartondan oluşan kit, Home'un önemli yeteneklerinden sürekli dinleme özelliğini desteklemiyor. Komutunuzu vermeden önce kutunun üzerindeki düğmeye basmanız gerekiyor. Yine de kitin cihazları kurcalamayı sevenlerin ve geliştiricilerin hoşuna gideceğinden şüphemiz yok.
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