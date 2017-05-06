Google ve Raspberry Pi'den Karton Google Assistant!

Google ve Raspberry Pi, kendi Google Assistant kutunuzu yapmanıza izin veren Voice Kit'i ortaya çıkardı!

Oynat Google ve Raspberry Pi'den Karton Google Assistant Google ve Raspberry Pi, kendi Google Assistant kutunuzu yapmanıza izin veren Voice Kit'i ortaya çıkardı!

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