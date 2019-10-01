Google, Versay Sarayı'nın Evimize Getirdi!
Fransa'nın önemli anıtlarından Versay Sarayı'nı bilgisayar başında gezmek, Google sayesinde artık mümkün!
Google, Versay Sarayı'nı sanal olarak gezmenin, içerisindeki yüzlerce sanat eserini ve birçok şeyi ultra yüksek çözünürlükte görüntülemenin yolunu açtı.
Fransa'nın eski kraliyet sarayı olan Versay, herkesin ziyaretine açık değil. 1789'da Fransız Devrimi başladığında Louis XVI ve Marie Antoinette'in yaşadığı saray, şu an bir UNESCO Dünya Mirası'na dönüştürülmüş durumda. Versay aynı zamanda Fransa'nın en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunuyor.
Sıradan insanların giremediği sarayı sanal da olsa gezilebilir hale getirmek isteyen Google, saray ile ortak çalışarak bir çevrimiçi sergi oluşturdu. Oluşturulan deneyimin en önemli parçası olan sanal gerçeklik uygulaması VersaillesVR, HTC Vive, Oculus Rift ve Valve Index cihazlarında çalışıyor ve yapı içerisinde, odalarda dolaşmanıza izin veriyor.
Versailles: The Palace Is Yours adlı sanal sergi müthiş olsa da, yapıyı gerçek hayatta ziyaret etmenin yerine geçmeyeceğini Google da kabul ediyor ve "hiçbir şey asla saraya adım atma duygusunun yerini almaz" diyor.
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